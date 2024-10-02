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MLB／旅美7年首闖季後賽 大谷忘掉偉業備戰

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
征戰大聯盟第七季，大谷翔平首闖季後賽。(路透)
征戰大聯盟第七季，大谷翔平首闖季後賽。(路透)

征戰大聯盟第七季，大谷翔平終於要一圓季後賽夢想；道奇隊總教練羅伯茲相信期待的不只是大谷，「我覺得全世界都很期待十月的大谷翔平！」

大聯盟例行賽季至昨天全數落幕，大谷以五十四轟、一三○分打點拿下國聯打擊雙冠王，打擊率三成一○不敵教士隊阿拉斯的三成一四。阿拉斯生涯三度拿下打擊王都在不同隊，成了史上第一人；他前年擋下洋基隊賈吉的三冠王，今年再阻大谷，儼然是「三冠王守門員」。

大谷本季以五十四轟、五十九盜書寫史詩的賽季，成為史上第一位「五十－五十俱樂部」成員，十四項數據為道奇隊內第一，但再華麗的數字都已是過去式，眼光望向季後賽的大谷說：「這些數字已經不再有意義，季後賽馬上就要開打，我必須讓自己維持在好的狀態。」

道奇以九十八勝六十四敗取得國聯第一種子，直接進入分區系列賽等待教士及勇士對決的勝方，屆時將是大谷生涯首度出戰季後賽，隊友貝茲說：「我就跟球迷一樣，很期待看到大谷在季後賽的表現。」

季後賽開打前，大聯盟公布本季球衣銷售排行，大谷翔平無意外成為第一， 第二名為費城人隊哈波、第三名賈吉；道奇ＭＶＰ三連星另外兩人也入榜，貝茲排名第四，弗里曼則是第十八。

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