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MLB／官網記者點名2位道奇季後賽X因子 曝先發輪值傷兵狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯(左)、孟西(右)。 路透
史密斯(左)、孟西(右)。 路透

道奇隊例行賽戰績98勝64敗，奪下國聯季後賽頭號種子，道奇官網記者托里比歐（Juan Toribio）撰文點出，道奇季後賽之路X因子。

托里比歐認為，雖然大家都喜歡意想不到的英雄，但球星必須在季後賽打出來，幸運的是，道奇不缺乏球星，他們可以依賴大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）。

托里比歐提到，如果真的要選X因子，他認為是捕手史密斯（Will Smith）和內野手孟西（Max Muncy）。史密斯下半季打擊低潮，但上周五他從教士強投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）手中敲兩分砲，完美展現打擊能力及道奇多需要他。

孟西保持火熱狀態和選球能力，能為打線增添更多層次，這2名球員非常重要，如果跟前3棒同時發揮，幾乎沒有投手能應付這條打線。

道奇先發輪值傷兵多，托里比歐指出首戰將推弗萊賀提（Jack Flaherty），第2戰山本由伸，第3戰是布勒（Walker Buehler）或納克（Landon Knack）。托里比歐提到，岡索林（Tony Gonsolin）有可能在國聯冠軍系列賽歸隊，克蕭（Clayton Kershaw） 也有機會復出；葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和史東（Gavin Stone）都不可能回來。

道奇

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