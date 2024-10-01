MLB／DH不能拿MVP？「老爹」歐提茲力挺大谷打破潛規則

道奇隊日籍球星大谷翔平本季繳出54轟、59盜的歷史級成績，成為史上首位達成「50-50」球員，有望成為大聯盟史上第一位以指定打擊身分獲選年度MVP的選手。不過仍有媒體與球迷對MVP的人選存疑，對此紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）也給出看法。

歐提茲在《Dan Patrick Show》訪談中表示，若大谷最後沒有獲得國聯MVP，他便會認為DH是不被允許獲MVP的。大谷在去年手肘動刀後，本季專職指定打擊出賽，榮膺本季國聯全壘打王和打點王，再加上劃時代的成績，實在令人無法忽視。

歐提茲說：「我認為今後很長一段時間內不會出現這樣的選手，他跑出50次盜壘以上，盜壘失敗只有4次，這是很誇張的數字。」 歐提茲也提出數據外的觀點：「雖然大家都談數據，但大谷有著提升打線穩定度，以及帶領全隊氣氛等能力。」

大谷今年將二刀流的「投球刀」封印養傷，在打擊部分繳出50-50的歷史級別表現。 美聯社

歐提茲也認為MVP的最大競爭者：大都會球星林多（Francisco Lindor）是個強大的對手，但他認為大谷的數據的是非常特別的。

同樣是MVP之爭，2005年「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以331分的總分摘得美聯MVP，險勝老爹的307分。關於此事，歐提茲則表示沒有很在意，自己也已進入名人堂，職業生涯已無遺憾。