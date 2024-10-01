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MLB／勇士、大都會攜手晉季後賽 兩隊穿「兄弟衣」場內同慶

聯合新聞網／ 綜合報導
雙方都身著「十月預備」紀念衣，場面充滿歡笑與和氣。 截圖自SNYtv
雙方都身著「十月預備」紀念衣，場面充滿歡笑與和氣。 截圖自SNYtv

決定國聯外卡最終名額的關鍵，落在先前因雨延賽的大都會勇士之戰，因此今天在勇士主場進行的雙重賽，成為了國聯外卡名額的決定戰。而最後交戰雙方今天各取得1勝，一同晉級季後賽，賽後雙方球員也一起在場內互相道賀，形成罕見一幕。

由於勇士、大都會與響尾蛇三隊戰績近乎互咬，此次雙重賽若有一方取得兩勝，則會由該獲勝球隊與響尾蛇晉級，但若發生各取一勝的情況，就會是勇士與大都會取得季後賽資格，即便今天響尾蛇的社群在大都會取得首戰勝利後發文應援，勇士卻不願給面子，以3：0完封大都會，讓響尾蛇的大通體育場無緣香檳浴。

大都會與勇士雙方各得一勝雙雙取得外卡門票的情況下，勇士隊主場無論主客隊休息室都散發出歡樂的氣息，形成罕見的在單一球場內有2支球隊慶祝晉級的畫面。慶祝到一半，雙方也有球員走到場上互相擁抱致意，身上也都身穿各隊為了晉級季後賽而設計的「十月預備」紀念衣，相比早上兩隊的相互廝殺，賽後場面可謂一團和氣。

勇士 大都會 響尾蛇

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