快訊

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

石破茂正式成日本第102任首相！新內閣預計今晚成立

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／少了「雙塞揚」壓陣仍挺進季後賽 大都會打出振奮一季

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會晉級季後賽，全隊一同慶祝。 美聯社
大都會晉級季後賽，全隊一同慶祝。 美聯社

大都會隊今天與勇士隊進行雙重賽，雙方各拿1勝，雙雙收下季後賽門票。團隊薪資超過3億美元的大都會，少了去年的「雙塞揚」強投壓陣，仍挺進季後賽戰場，讓球隊「富爸爸」老闆柯恩（Steve Cohen）也大讚：「他們從未退縮。」

大都會去年季前找來韋蘭德（Justin Verlander）與薛則（Max Scherzer）組雙塞揚王牌，明星賽前戰績卻不盡理想，因此季中就把兩人交易送走，大都會則是以國聯東區第4名結束賽季。季前沒太多補強的大都會並不被外界看好，沒想到又傷了承接王牌重任的千賀滉大，開季跌跌撞撞，卻靠著團隊上下一心從8月起拉尾盤、整季打出89勝73敗的戰績排國東第2，最後搶下國聯外卡第2殺進季後賽戰場。

雖然今天雙重賽大都會只需要1勝就能確定晉級季後賽，但第一戰贏球的過程卻是峰迴路轉，歷經三度交換領先，最後還是靠著林多9局上的致勝2分砲才逆轉，讓場邊觀戰的老闆柯恩也感動落淚：「我在8局看到我們超前時哭了，沒想到下半局又把優勢吐了回去，還好林多挺身而出，這一晚真是太不可思議了。」

林多打出MVP等級賽季，今天的雙重賽首戰也貢獻逆轉2分砲幫助球隊贏球 路透
林多打出MVP等級賽季，今天的雙重賽首戰也貢獻逆轉2分砲幫助球隊贏球 路透

事實上過去為了贏球不吝於撒錢的大都會老闆柯恩，可能也沒想過球隊今年打得如此出色，感性說道：「我從未見過如此堅韌的團隊，在許多人不相信他們的時候，他們依然相信自己，這表明任何事情都是有可能的。」

「當你比對季初的陣容和現在我們現在打季後賽的名單有很大不同，就知道這一切是多麼困難」，柯恩補充說道。

Justin Verlander Max Scherzer 大都會

相關新聞

MLB／教士教頭參考WBC經驗 達比修有外卡賽改牛棚待命

大聯盟外卡系列賽明天登場，國聯外卡第1的教士隊要碰上第3的勇士。教士總教練席爾特（Mike Shildt）宣布，首戰將推派本季繳出13勝、防禦率2.95的右投金恩（Michael King）。而今天才

MLB／外卡3搶2大都會、勇士攜手晉級 響尾蛇祈禱只等到出局

國聯剩餘兩張外卡留到今天勇士、大都會隊雙重賽決定命運，響尾蛇隊隔岸祈禱，並未等到想要的結果，大都會先以8：7逆轉拿下首戰...

MLB／力壓大谷翔平！洋基賈吉獲選權威雜誌年度MVP

大聯盟例行賽已結束，權威雜誌《棒球美國》頒發本季年度最佳球員（MVP），得主是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），而不是道奇隊大谷翔平。 《棒球美國》指出，賈吉有全大聯盟最佳的58轟、

MLB／安打王羅斯辭世 與鈴木一朗「偉大」與「紀錄爭議」隨之謝幕

ESPN美職官網用BREAKING NEWS頭條報導大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）在家過世，享壽83歲的新聞，連...

MLB／勇士、大都會攜手晉季後賽 兩隊穿「兄弟衣」場內同慶

決定國聯外卡最終名額的關鍵，落在先前因雨延賽的大都會／勇士之戰，因此今天在勇士主場進行的雙重賽，成為了國聯外卡名額的決定戰。而最後交戰雙方今天各取得1勝，一同晉級季後賽，賽後雙方球員也一起在場內互相道

MLB／少了「雙塞揚」壓陣仍挺進季後賽 大都會打出振奮一季

大都會隊今天與勇士隊進行雙重賽，雙方各拿1勝，雙雙收下季後賽門票。團隊薪資超過3億美元的大都會，少了去年的「雙塞揚」強投壓陣，仍挺進季後賽戰場，讓球隊「富爸爸」老闆柯恩（Steve Cohen）也大讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。