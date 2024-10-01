MLB／少了「雙塞揚」壓陣仍挺進季後賽 大都會打出振奮一季

大都會隊今天與勇士隊進行雙重賽，雙方各拿1勝，雙雙收下季後賽門票。團隊薪資超過3億美元的大都會，少了去年的「雙塞揚」強投壓陣，仍挺進季後賽戰場，讓球隊「富爸爸」老闆柯恩（Steve Cohen）也大讚：「他們從未退縮。」

大都會去年季前找來韋蘭德（Justin Verlander）與薛則（Max Scherzer）組雙塞揚王牌，明星賽前戰績卻不盡理想，因此季中就把兩人交易送走，大都會則是以國聯東區第4名結束賽季。季前沒太多補強的大都會並不被外界看好，沒想到又傷了承接王牌重任的千賀滉大，開季跌跌撞撞，卻靠著團隊上下一心從8月起拉尾盤、整季打出89勝73敗的戰績排國東第2，最後搶下國聯外卡第2殺進季後賽戰場。

雖然今天雙重賽大都會只需要1勝就能確定晉級季後賽，但第一戰贏球的過程卻是峰迴路轉，歷經三度交換領先，最後還是靠著林多9局上的致勝2分砲才逆轉，讓場邊觀戰的老闆柯恩也感動落淚：「我在8局看到我們超前時哭了，沒想到下半局又把優勢吐了回去，還好林多挺身而出，這一晚真是太不可思議了。」

林多打出MVP等級賽季，今天的雙重賽首戰也貢獻逆轉2分砲幫助球隊贏球 路透

事實上過去為了贏球不吝於撒錢的大都會老闆柯恩，可能也沒想過球隊今年打得如此出色，感性說道：「我從未見過如此堅韌的團隊，在許多人不相信他們的時候，他們依然相信自己，這表明任何事情都是有可能的。」

「當你比對季初的陣容和現在我們現在打季後賽的名單有很大不同，就知道這一切是多麼困難」，柯恩補充說道。