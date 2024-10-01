MLB／大谷連2周獲選單周MVP 例行賽落幕生涯首次收雙冠王
道奇隊日本巨星大谷翔平近況火燙，上週繳出打擊率5成20、7打點成績，連續2周獲得國聯單周最佳球員，同時也是大谷本季第4度，生涯第11座單周最佳球員。
大谷翔平因手肘動刀，今年以「打者翔平」身分出賽，專職DH，而他上週繳出25打數13安，包含1轟並跑出4盜，單週打擊率高達5成20。本季最終繳出54轟、59盜、130分打點以及打擊率3成10的成績。
大谷今年勇奪國聯全壘打和打點雙冠王，是日籍選手首見紀錄，更有望成為史上首位以DH身分獲得年度MVP的選手。大谷去年是美聯MVP、美聯全壘打王，今年是他生涯首次獲得打擊雙冠王。
美聯部分，守護者隊強打拉米瑞茲（José Ramírez）上週交出2轟、6打點、打擊率5成，獲選美聯單週最佳球員。拉米瑞茲本季繳出39轟、118分打點、41盜以及2成79打擊率。可惜只差1轟就能達成「40-40」壯舉。
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