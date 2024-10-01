MLB／安打王羅斯辭世 與鈴木一朗「偉大」與「紀錄爭議」隨之謝幕

ESPN美職官網用BREAKING NEWS頭條報導大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）在家過世，享壽83歲的新聞，連季後賽將在明天開打的新聞都不敵一代球星殞落矚目。

時間倒回2016年6月15日馬林魚隊的一場比賽，兩人出局後，鈴木一朗登板，一好兩壞，他掄起手中特別訂做的黑色球棒，像是準星般地瞄了瞄投手，挑中一顆往紅中飛來的83英里變速球，將小白球揮向右外野邊線，一朗輕鬆上到二壘。一如往常，球迷再次欣賞到賞心悅目的流暢揮棒姿勢。

其實這是一次無關比賽結果的安打，但是美國與日本的媒體都大篇幅報導了一朗的這支安打。一朗大聯盟生涯累積3089支安打，加上日職生涯1278安，一朗美日職棒通算4367安，超越羅斯在大聯盟創下的4256支最多安紀錄。鈴木一朗脫帽向球迷致意，只見他滿頭花白，沒有高呼振臂，只有猜不透此刻的心情，因為他看起來十分平靜。

羅斯對媒體當年大幅報導鈴木一朗美日通算安打超越自己一事很不滿。 美聯社

可是，美媒卻不平靜，羅斯更不服氣。羅斯就曾質疑一朗的打擊成就說：「一朗確實厲害，但不是我這個等級的。」羅斯說，他不想從一朗那邊奪走什麼頭銜，但日本下一步可能會連高中安打就計算進去，沒有人會覺得日本棒球水準跟大聯盟一樣，不少在美國失敗的球員在日本變成很有名的球員。

在美職這塊領域，羅斯的同溫層即厚且深。不少美國球評也認為，一朗確實偉大，但他的紀錄就是不能跟羅斯相比。

對20世紀60年代和70年代的球迷來說，沒有哪個球員比羅斯更令人期待和興奮，這位傲慢的超級巨星有著蓬亂的頭髮、哈巴狗的鼻子和肌肉發達的前臂。數百萬球迷永遠不會忘記他蹲下、皺著眉頭看著本壘板的樣子。

羅斯在棒球場上取得非凡成就，是大聯盟史上安打王，可惜因執教時期涉賭毀壞名聲。 美聯社

17次入選明星賽、三度獲得世界大賽冠軍、年度MVP、世界大賽MVP。在棒球場上他取得非凡成就，名人堂級別偉大的球員。「每年夏天，都會發生三件事，」羅斯總會說，草會變綠，天氣會變熱，他會打出200支安打。

1989新聞報導揭露了，羅斯一直藉由博彩公司、朋友和賭博圈的其他人組成的網路對棒球比賽進行投注。羅斯否認有任何不當行為，但調查發現羅斯在1985年例行賽，特別是辛辛那提紅人隊比賽中進行廣泛的投注。

紅人隊在2016年退休羅斯的14號。 美聯社

經過調查，大聯盟對羅斯做出最嚴厲的裁決，終身禁止參加棒球比賽，1991年名人堂也決定他沒有資格入選。羅斯仍試圖淡化他的尊聞，堅稱他從未在棒球上下過賭注，他最終會恢復職位。

終於，羅斯在2004年的自傳中承認，他押注棒球，但堅不認那是錯的。羅斯在2019年出版的回憶錄中寫，「我不認為博彩在道德上是錯誤的，我甚至不認為投注棒球在道德上是錯誤的。」

ESPN撰稿記者在羅斯去世消息證實後，用了這樣的文字道：「棒球界的超級領袖和墮落偶像彼得羅斯去世了，他在自己熱愛的運動上賭博，破壞了他的歷史性成就和名人堂夢想。」

羅斯其與鈴木一朗曾經有過的的紀錄爭論，都隨著斯去世也埋進歷史。