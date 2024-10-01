MLB／安打王羅斯辭世 與鈴木一朗「偉大」與「紀錄爭議」隨之謝幕
ESPN美職官網用BREAKING NEWS頭條報導大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）在家過世，享壽83歲的新聞，連季後賽將在明天開打的新聞都不敵一代球星殞落矚目。
時間倒回2016年6月15日馬林魚隊的一場比賽，兩人出局後，鈴木一朗登板，一好兩壞，他掄起手中特別訂做的黑色球棒，像是準星般地瞄了瞄投手，挑中一顆往紅中飛來的83英里變速球，將小白球揮向右外野邊線，一朗輕鬆上到二壘。一如往常，球迷再次欣賞到賞心悅目的流暢揮棒姿勢。
其實這是一次無關比賽結果的安打，但是美國與日本的媒體都大篇幅報導了一朗的這支安打。一朗大聯盟生涯累積3089支安打，加上日職生涯1278安，一朗美日職棒通算4367安，超越羅斯在大聯盟創下的4256支最多安紀錄。鈴木一朗脫帽向球迷致意，只見他滿頭花白，沒有高呼振臂，只有猜不透此刻的心情，因為他看起來十分平靜。
可是，美媒卻不平靜，羅斯更不服氣。羅斯就曾質疑一朗的打擊成就說：「一朗確實厲害，但不是我這個等級的。」羅斯說，他不想從一朗那邊奪走什麼頭銜，但日本下一步可能會連高中安打就計算進去，沒有人會覺得日本棒球水準跟大聯盟一樣，不少在美國失敗的球員在日本變成很有名的球員。
在美職這塊領域，羅斯的同溫層即厚且深。不少美國球評也認為，一朗確實偉大，但他的紀錄就是不能跟羅斯相比。
對20世紀60年代和70年代的球迷來說，沒有哪個球員比羅斯更令人期待和興奮，這位傲慢的超級巨星有著蓬亂的頭髮、哈巴狗的鼻子和肌肉發達的前臂。數百萬球迷永遠不會忘記他蹲下、皺著眉頭看著本壘板的樣子。
17次入選明星賽、三度獲得世界大賽冠軍、年度MVP、世界大賽MVP。在棒球場上他取得非凡成就，名人堂級別偉大的球員。「每年夏天，都會發生三件事，」羅斯總會說，草會變綠，天氣會變熱，他會打出200支安打。
1989新聞報導揭露了，羅斯一直藉由博彩公司、朋友和賭博圈的其他人組成的網路對棒球比賽進行投注。羅斯否認有任何不當行為，但調查發現羅斯在1985年例行賽，特別是辛辛那提紅人隊比賽中進行廣泛的投注。
經過調查，大聯盟對羅斯做出最嚴厲的裁決，終身禁止參加棒球比賽，1991年名人堂也決定他沒有資格入選。羅斯仍試圖淡化他的尊聞，堅稱他從未在棒球上下過賭注，他最終會恢復職位。
終於，羅斯在2004年的自傳中承認，他押注棒球，但堅不認那是錯的。羅斯在2019年出版的回憶錄中寫，「我不認為博彩在道德上是錯誤的，我甚至不認為投注棒球在道德上是錯誤的。」
ESPN撰稿記者在羅斯去世消息證實後，用了這樣的文字道：「棒球界的超級領袖和墮落偶像彼得羅斯去世了，他在自己熱愛的運動上賭博，破壞了他的歷史性成就和名人堂夢想。」
羅斯其與鈴木一朗曾經有過的的紀錄爭論，都隨著斯去世也埋進歷史。
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