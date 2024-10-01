MLB／教士教頭參考WBC經驗 外卡系列戰達比修將從板凳出發

大聯盟外卡系列賽明天登場，國聯外卡第1的教士隊要碰上第3的勇士。教士總教練席爾特（Mike Shildt）宣布，首戰將推派本季繳出13勝、防禦率2.95的右投金恩（Michael King）。而今天才確定晉級季後賽的勇士隊，尚未宣布先發投手。

席爾特宣布外卡系列賽的前3號先發，分別是金恩、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）以及希斯（Dylan Cease），日籍投手達比修有將到牛棚待命。 席爾特表示，「達比修進駐我們的牛棚，並且在賽事進行中可以隨時上場。」

席爾特將參考WBC的經驗，認為達比修有以後員身分也能為球隊貢獻。 路透

席爾特表示，這考慮到世界棒球經典賽的經驗，達比修也以正面的態度接受這個決定。而金恩是在去年從洋基轉戰教士。金恩今年也投出生涯年，本季出賽31場有30場先發，拿到13勝寫生涯新高，防禦率2.95，共投出了201次三振。

金恩表示，他在2020的季後賽效力洋基時尚在疫情期間，當時球場沒有觀眾，而近期就將面對滿佈球迷的球場的大場面，他表示：「聖地牙哥的球迷太瘋狂了，我非常期待我們能帶來什麼熱潮。」