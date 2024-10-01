MLB／引退賽只差1打席少賺近1600萬 落磯名將不在意
落磯隊38歲老將布雷克蒙（Charlie Blackmon）只要多打1個打席，就能再獲得50萬美金（約1594萬新台幣）沒想到球團為了讓他在歡呼聲中退場而選擇換人，讓球迷們大為光火，但布雷克蒙本人表示並不在意。
布雷克蒙（Charlie Blackmon）日前宣布，打完這個球季就要退休，而昨日也是布雷克蒙的例行賽最終戰，但沒想到布雷克蒙的合約中有1條打席數的獎金條款，一經披露後引發許多球迷不滿。
根據布萊克蒙的合約內容，只要打席數達到425、450、475、500，每達到一個門檻，就可獲得50萬美元。賽前布萊克蒙打席數累積497個，只要再3個打席，就可達到500門 檻，但他昨日在第三局敲出安打後，就被教練團換下場接受球迷歡呼，整場2個打席讓整季數字停留在499，只差1次就可再領50萬美元，
但布雷克蒙並不以為意，他很感謝這14年來球迷對他的支持，還覺得能以安打為球員生涯作結，真的是一件很棒的事情。未來他將加入落磯球團管理階層，延續與落磯的緣分
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