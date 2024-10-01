快訊

教檢通過率僅五成 素養題太難或素質惡化？

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

MLB／引退賽只差1打席少賺近1600萬 落磯名將不在意

聯合新聞網／ 綜合報導
布雷克蒙昨日迎來生涯最終戰，以安打為球員生涯畫下句點。 法新社
布雷克蒙昨日迎來生涯最終戰，以安打為球員生涯畫下句點。 法新社

落磯隊38歲老將布雷克蒙（Charlie Blackmon）只要多打1個打席，就能再獲得50萬美金（約1594萬新台幣）沒想到球團為了讓他在歡呼聲中退場而選擇換人，讓球迷們大為光火，但布雷克蒙本人表示並不在意。

布雷克蒙（Charlie Blackmon）日前宣布，打完這個球季就要退休，而昨日也是布雷克蒙的例行賽最終戰，但沒想到布雷克蒙的合約中有1條打席數的獎金條款，一經披露後引發許多球迷不滿。

根據布萊克蒙的合約內容，只要打席數達到425、450、475、500，每達到一個門檻，就可獲得50萬美元。賽前布萊克蒙打席數累積497個，只要再3個打席，就可達到500門 檻，但他昨日在第三局敲出安打後，就被教練團換下場接受球迷歡呼，整場2個打席讓整季數字停留在499，只差1次就可再領50萬美元，

但布雷克蒙並不以為意，他很感謝這14年來球迷對他的支持，還覺得能以安打為球員生涯作結，真的是一件很棒的事情。未來他將加入落磯球團管理階層，延續與落磯的緣分

大聯盟 道奇

相關新聞

MLB／外卡3搶2大都會、勇士攜手晉級 響尾蛇祈禱只等到出局

國聯剩餘兩張外卡留到今天勇士、大都會隊雙重賽決定命運，響尾蛇隊隔岸祈禱，並未等到想要的結果，大都會先以8：7逆轉拿下首戰...

MLB／響尾蛇球場從為大都會加油到變圖書館 教頭：沒這種經驗

去年只靠84勝就打到國聯冠軍，響尾蛇隊今年多拿5勝，結局卻是提前放寒假，選手、教練及他們家人們今天在主場大通球場（Cha...

MLB／塞爾休10天還是無法投 勇士靠中0日投手救急進季後賽

勇士隊今天在雙重賽第二場以3：0擊敗大都會隊，收下最後一張國聯季後賽門票，過程卻像是坐雲霄飛車，原訂在第二戰先發的王牌投...

MLB／大谷50轟球之爭加入新角色 1男子也提告稱第一個拿到球

大谷翔平的50轟球所有權之爭，今天加入新角色，洛杉磯時報報導，一位32歲的佛州居民戴維多夫（Joseph Davidov...

MLB／力壓大谷翔平！洋基賈吉獲選權威雜誌年度MVP

大聯盟例行賽已結束，權威雜誌《棒球美國》頒發本季年度最佳球員（MVP），得主是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），而不是道奇隊大谷翔平。 《棒球美國》指出，賈吉有全大聯盟最佳的58轟、

MLB／安打王羅斯辭世 與鈴木一朗「偉大」與「紀錄爭議」隨之謝幕

ESPN美職官網用BREAKING NEWS頭條報導大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）在家過世，享壽83歲的新聞，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。