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MLB／力壓大谷翔平！洋基賈吉獲選權威雜誌年度MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊「法官」賈吉。 美聯社
洋基隊「法官」賈吉。 美聯社

大聯盟例行賽已結束，權威雜誌《棒球美國》頒發本季年度最佳球員（MVP），得主是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），而不是道奇隊大谷翔平

《棒球美國》指出，賈吉有全大聯盟最佳的58轟、144分打點、133次四壞保送、4成58上壘率、7成01長打率、218wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值），打擊率3成22創新高，全大聯盟僅次皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）與藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

《棒球美國》還提到，自1901年以來，僅10名打者至少500打席繳出至少200wRC+，本季是他生涯第2次200wRC+。賈吉今年的218wRC+比2022年62轟賽季的206wRC+還高，是大聯盟史上第7高的進攻賽季，與1921年貝比魯斯（Babe Ruth）並列。

另外，賈吉是史上最快300轟打者，只用955場比賽就打破金納（Ralph Kiner）1087場紀錄，3431打數比貝比魯斯還少400打數。

賈吉本季擔任105場中外野先發，201公分的賈吉是大聯盟最高中外野手，沒有任何比他高的人在中外野守超過100場比賽。

過去4年《棒球美國》年度MVP都由賈吉和大谷包辦，2021年大谷獲獎、2022年賈吉打出62轟賽季奪下、2023年大谷又得獎，今年則是賈吉，2人都獲得過2次該雜誌MVP。

大谷翔平 賈吉

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