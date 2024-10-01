MLB／被隊友打小報告「難相處」 紅襪終結者給出解釋

日前外媒《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）爆料，紅襪隊明星終結者簡森（Kenley Jansen）在球季尚未結束時就提前清空置物櫃走人，甚至有隊友匿名表示簡森難以相處。而簡森近期也在Podcast節目上回應此事。

記者的爆料指出，簡森不只提前打包走人，不少隊友也匿名抱怨，指出簡森在隊上時言行冷漠，可能還記不住某些隊友叫甚麼名字，但紅襪總教練柯拉（Alex Cora）先前解釋，簡森會提前清空置物櫃的關係，是因為球隊已無緣季後賽。

.@Sean_McAdam on teammates being unhappy with Kenley Jansen leaving early:



“Multiple players, all of whom spoke on the condition of anonymity, registered their disappointment over Jansen’s early departure, though one added: “I can’t say I’m too surprised.” Jansen was known to… pic.twitter.com/KKSHjnpWuI — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) 2024年9月29日

而球季最後6場比賽都因傷缺席的簡森，近日也在Podcast節目上回應，強調只是因為自己待在傷兵名單，總教練讓他提前回家，他說：「我跟教練說過了，這又沒什麼大不了的。」

簡森為紅襪效力2年，如今將再度成為自由球員，他表示：「我想好好享受休賽季，為明年好好準備。我知道我的經紀人會做得很好，無論我最後在哪隊，我都會做好準備。」 簡森本季出賽54場，飆出62次三振，防禦率3.29，奪下27救援。