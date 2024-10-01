MLB／大谷50轟球之爭加入新角色 1男子也提告稱第一個拿到球

大谷翔平的50轟球所有權之爭，今天加入新角色，洛杉磯時報報導，一位32歲的佛州居民戴維多夫（Joseph Davidov）加入這場戰爭，提出訴訟，爭取自己才是50轟球的持有人。

大谷在9月20日馬林魚球場完成史無前例的壯舉，當天第7局，紀錄已推進到「49-51」的大谷站上打擊區，聽牌的第一個打席就掃向左外野全壘打牆外，這一球先在人群之間落地，往前排彈去，眾人搶成一團，將桌子、椅子都掀翻，最終由一位黑衣男子搶到球，道奇交涉未果，他帶著球離場，而這球已經出現在拍賣網站上。

一位18歲球迷馬克斯．馬圖斯（Max Matus）聲稱自己才是這球的主人，日前已經提出民事訴訟；今天因這顆球衍生的官司再加一，戴維多夫也提告，他的代理律師沃克曼（Devon Workman）表示，「基於戴維多夫是第一個拿到這球的人，我們深信他才是合法所有人。」

提交的訴訟資料中提到，戴維多夫的左手短暫拿到這球，但一位球迷越過他的手臂、攻擊他，導致這球從他的手中鬆開。「如果不是因為這位球迷翻越原告，原告將能控制這顆球。」

戴維多夫為當天穿著藍白條紋襯衫的男子，也是在桌子下擠成一團的人群之一。沃克曼表示，此案與2001年邦茲（Barry Bonds）的73轟球之爭訴訟狀況類似，但相比另外兩位聲稱持有這球的人，戴維多夫拿到這球時，他是唯一被跳過、推倒在地的人，是明確遭到攻擊的狀況，因此他才是合法持有者。