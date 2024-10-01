MLB／塞爾休10天還是無法投 勇士靠中0日投手救急進季後賽

勇士隊今天在雙重賽第二場以3：0擊敗大都會隊，收下最後一張國聯季後賽門票，過程卻像是坐雲霄飛車，原訂在第二戰先發的王牌投手塞爾（Chris Sale），在第一戰開賽前1小時走進總教練辦公室，告知今天無法投，總教練史尼克（Brian Snitker）首戰調兵遣將的同時，還在煩惱下一場的先發投手要去哪裡生出來。

塞爾為今年國聯投手三冠王，前一場出賽已是9月20日，由於近期的出賽均速從95.9哩掉到92.7哩，勇士刻意拉長休息天數，史尼克透露，塞爾在中間曾表達一切都沒問題，「我說，我們先等到一戰定生死的比賽吧！」因此才安排了這場比賽。

結果在第一場比賽開賽前1小時，壞消息傳來，塞爾背部痙攣無法出賽，史尼克說：「我們大概有4小時時間在想辦法找出先發投手吧！」他坦言，「如果我知道今天塞爾不能投，昨天就不會派出霍梅斯（Grant Holmes）。」

霍梅斯剛在昨天中繼1.2局、21球，最終成為今天的關鍵英雄，繳出4.1局僅被敲1安打、7K、無失分好投，後續5任投手登板，其中兩人是雙重賽都出賽。先發投手弗瑞德（Max Fried）也向總教練表達，如果需要，自己可以上場。

勇士撐過這一關，前進季後賽，將在外卡系列賽面對教士隊，對於塞爾能否在這波系列賽出賽？史尼克回應：「我不這麼認為。」