MLB／三冠王塞爾突掛傷號 勇士教頭不認為他能投外卡戰

勇士隊與大都會隊今天進行攸關國聯外卡資格的雙重賽，兩隊各取1勝雙雙晉級，但勇士陣中老將，原定在雙重賽第2戰先發的「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）卻傳出傷勢，不僅今天未上陣，可能還會缺席外卡系列賽。

塞爾上一次先發遭到颶風攪局，而近期又遭傷病纏上。根據《ESPN》報導，塞爾的傷勢為「背部痙攣」。勇士總館安索波洛斯（Alex Anthopoulos）受訪表示，塞爾的傷勢需要每日觀察，預計不會影響他在外卡戰先發。然而教頭史尼克（Brian Snitker）卻不甚樂觀，他透露，自己預期塞爾不會在接下來的外卡戰中登板。

Chris Sale has back spasms and will not be able to start game 2 with the Braves season on the line pic.twitter.com/GTktHXoGJ8 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年9月30日

塞爾今年表現大回春，先發出戰29場，狂飆225次三振，奪下18勝3敗，防禦率2.38，勇奪國聯勝投、防禦率以及三振三冠王，有望獲得生涯首座塞揚獎。大聯盟季後賽明天正式開打，將進行3戰2勝制的外卡系列賽。勇士將碰上國聯外卡第一的教士隊，若塞爾調整不及無法上陣，將對勇士的季後賽之旅寫下變數。