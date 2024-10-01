MLB／響尾蛇球場從為大都會加油到變圖書館 教頭：沒這種經驗
去年只靠84勝就打到國聯冠軍，響尾蛇隊今年多拿5勝，結局卻是提前放寒假，選手、教練及他們家人們今天在主場大通球場（Chase Field）透過大螢幕觀戰，從為大都會加油到氣氛死寂形同圖書館，隨著比賽結束，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）要參與的記者會主題定調為賽季回顧，而非分享晉級、備戰季後賽。
響尾蛇的滅亡導因於例行賽最後7場輸掉5場，這使得大都會、勇士只要再各拿到1勝就能以89勝73敗逼平，而響尾蛇與兩隊的對戰都處於下風，因此遭到淘汰。
響尾蛇今天在大通球場練球，第二場比賽進行時，部分選手留在休息室內觀戰，有人在場上練球，家人們則是坐在觀眾席看台上，透過大螢幕收看比賽。羅夫洛透露：「一開始有很多加油聲，對第二場比賽抱持興奮，後來開始陷入寂靜。」
羅夫洛坦言，這樣的結局令人深深受傷，「你無法預期賽季會是這樣的結局，你必須等待整天，才能確定自己的命運，我從沒有經歷過這樣的事情。」
按照原定賽程，例行賽應該在昨天全數就要落幕，但大都會、勇士上周的兩場比賽因颶風改到今天進行雙重賽，導致響尾蛇必須把命運交到另外兩隊手中，而首場贏球的隊伍在第二場已無贏球壓力，局面對響尾蛇相當不利。賈倫（Zac Gallen）無意責怪賽程安排，「你無法控制天氣，知道有颶風將來，有更多比棒球更重要的事，有許多人因此失去生命、家園。」
確定出局後，羅夫洛在休息室內與選手談話，他說：「我希望讓選手知道，儘管我們沒有進入季後賽，過去一周的戰績令人失望，但這還是很棒的一年，而我們會持續成長、學習，記住明天太陽還是會繼續升起。」
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