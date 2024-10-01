MLB／大聯盟公布本季最熱銷球衣 大谷蟬聯銷售榜冠軍
道奇隊日籍球星大谷翔平本季完成大聯盟史上首次的50轟、50盜紀錄，帶動個人周邊商品熱度，大聯盟官方今天公布，大谷的球衣連2年奪下銷售量之冠。
大谷本季例行賽以54轟、59盜作結，本季第50轟的實戰球在拍賣網站上也喊破百萬美金，寫下紀錄的同時，聲勢也水漲船高。2022年大谷的球衣銷售量還排在第7，但在二刀流持續發威以及轉戰道奇打出驚人一季後，「17+Ohtani」也成功在2023與2024年成為大聯盟最熱門的球衣。
包含大谷在內，球衣排行榜的前4名與明星賽時的統計並沒有變化，費城人隊哈波（Bryce Harper）僅次於大谷；洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）緊隨其後；第4名則是2022年的榜首，道奇當家游擊手貝茲（Mookie Betts）。
也有許多選手也因優異表現而連帶提升買氣，如大谷國聯MVP最大競爭者，大都會隊林多（Francisco Lindor）相比去年上升2名，成功來到球衣排行榜前五傑；太空人隊「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）同樣上升2名來到第8；紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado）本季也成功擠進前10。
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