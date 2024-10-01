MLB／大聯盟公布本季最熱銷球衣 大谷蟬聯銷售榜冠軍

道奇隊日籍球星大谷翔平本季完成大聯盟史上首次的50轟、50盜紀錄，帶動個人周邊商品熱度，大聯盟官方今天公布，大谷的球衣連2年奪下銷售量之冠。

大谷本季例行賽以54轟、59盜作結，本季第50轟的實戰球在拍賣網站上也喊破百萬美金，寫下紀錄的同時，聲勢也水漲船高。2022年大谷的球衣銷售量還排在第7，但在二刀流持續發威以及轉戰道奇打出驚人一季後，「17+Ohtani」也成功在2023與2024年成為大聯盟最熱門的球衣。

Shohei Ohtani has the most popular jersey in Major League Baseball for the 2024 season



He also had the most popular jersey in 2023



1. Shohei Ohtani

2. Bryce Harper

3. Aaron Judge

4. Mookie Betts

5. Francisco Lindor

6. Ronald Acuña Jr.

7. Juan Soto

8. Jose Altuve

9. Fernando… pic.twitter.com/uJTiHnqQln — MLB (@MLB) 2024年9月30日

包含大谷在內，球衣排行榜的前4名與明星賽時的統計並沒有變化，費城人隊哈波（Bryce Harper）僅次於大谷；洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）緊隨其後；第4名則是2022年的榜首，道奇當家游擊手貝茲（Mookie Betts）。

也有許多選手也因優異表現而連帶提升買氣，如大谷國聯MVP最大競爭者，大都會隊林多（Francisco Lindor）相比去年上升2名，成功來到球衣排行榜前五傑；太空人隊「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）同樣上升2名來到第8；紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado）本季也成功擠進前10。