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MLB／爭議安打王羅斯過世享年83歲 執教涉賭遭終身禁賽

中央社／ 洛杉磯30日專電
美國職棒大聯盟生涯安打數紀錄保持人彼得羅斯今天過世，享年83歲。 美聯社
美國職棒大聯盟生涯安打數紀錄保持人彼得羅斯今天過世，享年83歲。 美聯社

美國職棒大聯盟生涯安打數紀錄保持人彼得羅斯今天過世，享年83歲；他球員時期拚勁十足受球迷喜愛，但擔任總教練時，涉賭遭大聯盟終身禁賽，無緣名人堂。

羅斯（Pete Rose）大聯盟生涯橫跨1963年到1986年共24個球季，他在場上敲出4256支安打，寫下大聯盟第一紀錄，但因賭博爭議，輝煌成績染上污點，終身無法進入名人堂。

多家美國媒體今天報導羅斯過世的消息，美國廣播公司新聞網（ABC News）取得內華達州法醫證實羅斯死訊，但關於死因沒有太多細節。據報導，家屬發現羅斯過世並通知警察，死因正在調查。

羅斯外號「拚命三郎」（Charlie Hustle），球員時期以敢拚敢衝的球風獲得球迷喜愛。著名的軼事是，1963年春訓期間，羅斯身為一名菜鳥，就算是獲得4壞球保送，也用全速衝刺的速度跑上一壘。

前隊友摩根（Joe Morgan）曾經形容，羅斯認真對待每一場比賽，把每一場比賽都當作世界大賽第7戰來打，在漫長的162場例行賽中，每一戰都當作是關鍵戰役。

安打王生涯顛峰是在紅人隊時期。 美聯社
安打王生涯顛峰是在紅人隊時期。 美聯社

羅斯球員生涯24個球季，19年效力辛辛那提紅人，創下大聯盟最多安打（4256支）、最多出賽數（3562場）、最多打席數（1萬5890打席）、最多打數（1萬4053打數）紀錄。

羅斯生涯16次入選明星賽，曾拿下1963年新人王、1973年國家聯盟最有價值球員，生涯3次贏得世界大賽冠軍。

羅斯創下多項大聯盟第一，但棒球界提起他時，總是冠上那個飽受爭議的安打王」。因為他在1989年擔任紅人隊總教練期間，涉入賭博醜聞，遭到大聯盟終身禁賽，連帶使他無法進入棒球名人堂。

大聯盟調查報告指出，羅斯擔任總教練期間，至少投注52場紅人隊比賽，每天投注金額達數千美元。羅斯曾在2004年出版的自傳「無形的牢籠」（My PrisonWithout Bars）坦承涉賭。

羅斯曾在媒體上為自己辯護說：「我賭我自己的球隊贏，這就是我做的一切。我知道我錯了，但我沒有影響比賽。我每晚下注我的球隊，因為我對我的球員有信心。我知道我這樣做是不對的。」

大聯盟 羅斯

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