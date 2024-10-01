MLB／先阻賈吉再擋大谷 連3年打擊王阿拉斯成三冠王守門員

大聯盟例行賽今天正式落幕，教士隊阿拉斯（Luis Arraez）確定奪下國聯打擊王，連3年獲得該獎項。他昨天受訪時談到競爭對手大谷翔平，直呼他也是人類。

今天賽前勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）仍有機率角逐國聯打擊王，不過他雙重賽共8支1，以3成02打擊率作收；阿拉斯順利以3成14打擊率拿下打擊王。

阿拉斯成為史上首位連3年在不同隊奪下打擊王的球員。阿拉斯2022年阻擋洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的打擊三冠王，如今又擋下大谷，他受訪時表示，「大谷也是人，不是完美的，很開心拿到打擊王，感謝每個支持我的人。」

阿拉斯也談到大谷翔平的打擊風格，「打擊方式可能更偏全壘打，我則以上壘為重，希望擊出安打，不追求全壘打，每年目標都是3成打擊率。」