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MLB／外卡3搶2大都會、勇士攜手晉級 響尾蛇祈禱只等到出局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勇士第二戰以3：0帶走勝利，搶下外卡二搭上晉級列車，也斷了響尾蛇季後賽之路。 路透
勇士第二戰以3：0帶走勝利，搶下外卡二搭上晉級列車，也斷了響尾蛇季後賽之路。 路透

國聯剩餘兩張外卡留到今天勇士大都會隊雙重賽決定命運，響尾蛇隊隔岸祈禱，並未等到想要的結果，大都會先以8：7逆轉拿下首戰勝利，確定晉級季後賽，次戰由勇士3：0帶走勝利，也搭上晉級列車，去年國聯冠軍響尾蛇無緣季後賽。

國聯季後賽版圖就此底定，大都會為第6種子，將面對國聯中區冠軍釀酒人隊，勇士為第5種子，將面對另一支外卡球隊教士隊，從明天開始展開3戰2勝制的外卡系列賽，前二種子道奇、費城人隊則在分區系列賽等待對手。

例行賽原訂在昨天就要落幕，但大都會、勇士上周的系列賽有兩場因雨改到今天安排雙重賽，由於排名未定確定兩戰都必須進行，兩隊都是拿到1勝就能晉級的狀況，若有球隊橫掃，則另一張門票將落入響尾蛇手中。

大都會首戰靠林多的逆轉2分砲贏球後就確定拿到季後賽門票。 美聯社
大都會首戰靠林多的逆轉2分砲贏球後就確定拿到季後賽門票。 美聯社

勇士原本在首戰就有機會鎖定勝利，7：6進入第9局，強森（Pierce Johnson）登板被林多（Francisco Lindor）敲出逆轉兩分砲，劇本遭到改寫，大都會終場以8：7贏球，先一步晉級。

勇士輸球還有噩耗，王牌投手塞爾（Chris Sale）原訂要扛起晚場賽事，但前一晚就有背部痙攣的狀況，最終確定未能出賽。幸好接手的霍梅斯（Grant Holmes）扛起此戰，繳出一場4局僅被敲1安打、無失分好投，賞出7次三振，勇士共6名投手聯手完封對手，鎖定另一張晉級門票。

勇士 大都會 響尾蛇

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