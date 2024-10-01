MLB／巨人連兩年戰績不佳 前明星捕手波西接營運總裁

美國職棒大聯盟MLB巨人隊今天宣布與營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）分道揚鑣，表示戰績不佳必須進行改變，前巨人隊鐵捕波西（Buster Posey）將接任營運總裁一職，球隊期盼波西搭配總教練梅爾文能帶領巨人隊重返勝利。

MLB常規賽29日結束，巨人隊今年以80勝82負的戰績收官，僅比去年多贏一場，落後國聯西區冠軍道奇隊18 場。不到24時內，球隊便發布聲明宣布更換營運總裁，「薩伊迪下波西上」。

波西是巨人隊前捕手，2009至2021年效力巨人隊，2010年獲選年度最佳新秀，2012被選為最有價值球員，曾幫助巨人隊贏得3次世界大賽冠軍，退役之後，波西入股巨人隊並加入董事會。

巨人營運總裁薩伊迪因戰績不佳下台一鞠躬。 美聯社

薩伊迪帶領下的巨人隊，6個賽季中僅有1次打進季後賽，球隊為提振戰績今年更換總教練，將凱普勒（Gabe Kapler）換成梅爾文（Bob Melvin ），並簽下多位高薪自由球員，包括塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）、韓國球星李政厚、強打索勒（Jorge Soler）等人，但戰績依舊不佳。

薩伊迪MLB職涯自奧克蘭運動家展開，曾與 「魔球」（Moneyball）傳奇人物賓恩（Billy Beane）共事10個賽季，隨後轉往道奇隊任總經理，2018年加入巨人隊。

在巨人隊期間，柴迪引入新策略，運用數據分析評估球員表現，開啟新時代。

巨人隊透過新聞稿指出，「球隊成績不如我們所預期，儘管這是我們所有人共同的責任，但我們決定要進行改變。即便這樣的決定並不容易，我們相信現在是時候讓新的領導者帶領我們的球隊，使我們能夠繼續爭取冠軍」。

球隊並表示，波西是最合適的人選，他擁有冷靜的態度、智慧、及驅動球隊向前的力量，相信他和梅爾文合作，能將勝利重新帶回舊金山。

球團主席強生（Greg Johnson）、總教練梅爾文，與新任命的營運總裁波西將於明天召開記者會對外說明方向。