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MLB／輪值傷兵多！美媒爆道奇季後賽首戰先發不是山本恐是他
道奇隊以98勝64敗拿下國聯季後賽頭號種子，不過先發投手輪值傷兵不斷成為隱憂，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提到，弗萊賀提（Jack Flaherty）可能是首戰先發。
據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，羅伯茲尚未決定誰擔任季後賽首戰先發，但目前預計給弗萊賀提擔任。道奇原本預想由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）或山本由伸打頭陣，但葛拉斯諾因傷缺席季後賽，山本會在季後賽出場，但看起來不會當第一場先發。
弗萊賀提季中才被老虎隊交易至道奇，他來道奇後先發10場，戰績6勝2敗，主投55.1局送出61K，防禦率3.58，每局被上壘率1.28。
哈里斯指出，第2戰和第3戰預計分別交給山本由伸和布勒（Walker Buehler）。布勒本季重返投手丘，表現不理想，主投75.1局飆64K，防禦率5.38，每局被上壘率1.55。
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