MLB／響尾蛇打完例行賽還要練球 卡洛爾不知該挺勇士還是大都會

響尾蛇隊今天在主場以11：2大勝教士隊，打完162場例行賽卻還不知未來命運，到底晉級季後賽還是打包回家，要等明天勇士、大都會隊雙重賽的結果，台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）說：「這很奇怪，因為我們甚至不知該支持誰。」

大聯盟例行賽原定今天落幕，26、27日應在亞特蘭大進行的勇士、大都會兩場比賽因雨取消，延到明天再戰，國聯最後兩席外卡形成3搶2的局面，響尾蛇陷入「被動等待」的狀況。

過去打完162場例行賽，不是晉級就是淘汰，今年卻出現罕見戰況，響尾蛇球員明天還要回到主場練球，邊練邊盯勇士、大都會雙重賽的戰況，官網形容：「全隊是否會在明晚乘坐包機飛往密爾瓦基，還是收拾行李過冬，將由千里之外的亞特蘭大決定。」

勇士、大都會明天各贏1場就一起闖進季後賽，響尾蛇唯一機會是其中1隊2連勝、淘汰另1隊，將以國聯第6種子身分晉級，後天起在3戰2勝制外卡系列賽和釀酒人隊交手。

卡洛爾說：「就是等著看誰贏了第1場比賽，然後第2戰為他們加油；我們會繼續練球，若能晉級季後賽，可以做好準備。」

響尾蛇外野手麥卡錫（Jake McCarthy）也說：「我甚至可能不會看第1場比賽，第2戰才是重點，不是很有趣就是很糟糕；例行賽已經結束，卻還不知是否進入季後賽，絕對不是常見的情況。」

響尾蛇去年以第6種子奪下國聯冠軍，寫下空前紀錄，今年又碰到罕見外卡爭奪戰，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）說：「勇士、大都會都是強隊，有兩位很棒的教頭，不會放棄這兩場比賽，會以正確方式打出最好的18局比賽。」