MLB／日本選手本季成績總結 大谷和今永驚艷、達比修完成里程碑

大聯盟例行賽只剩明天大都會與勇士隊雙重賽，今年總共有12名日本選手登上大聯盟，其中大都會火球男藤浪晉太郎沒有出賽紀錄。

道奇隊大谷翔平本季完成史無前例「50轟50盜」成就，最終以54轟130分打點奪下全壘打王和打點王，並幫助道奇在國聯西區封王，生涯首度進季後賽。

小熊隊左投今永昇太是本季大聯盟最大驚奇之一，先發29場，主投173.1局送出174次三振，防禦率2.91。單季15勝追平2007年松坂大輔，並列日本投手大聯盟新秀年第3多，他也成為1957年德羅特（Dick Drott）後，小熊隊史首位單季15勝的左投。

鈴木誠也。 美聯社

小熊隊外野手鈴木誠也敲出21轟73分打點，打擊率0.283，超越城島健司，登上日本選手全壘打榜第4名，連2季20轟也是日本右打首見紀錄。

紅襪隊外野手吉田正尚本季主要擔任指定打擊，前半季因手部傷勢長期缺陣。他6月表現不佳，但7月後逐漸恢復狀態，最終累積10轟56分打點，打擊率0.280。

達比修有。 美聯社

教士隊先發投手達比修有先發16場，主投81.2局送出78K，防禦率3.31。他本季完成大聯盟2000K以及美日通算200勝成就。隊友松井裕樹擔任牛棚，出賽64場，主投62.2局飆69K、防禦率3.73。

山本由伸。 法新社

道奇隊山本由伸雖初登板被打爆，季中又因傷進入傷兵名單，但本季先發18場，主投90局送出105K，表現算可圈可點。

前田健太。 美聯社

前田健太本季轉戰老虎隊，先發表現不佳，但轉回牛棚後找回身手，本季出賽29場，防禦率6.09。菊池雄星季中被藍鳥隊交易到太空人隊，表現相當穩定，本季累積先發32場，防禦率4.05。

千賀滉大。 美聯社

大都會隊王牌投手千賀滉大因傷缺席大部分球季，他7月底曾復出面對勇士隊，主投5.1局失2分，防禦率3.38，拿下美日通算第100勝，但隨後又因傷進入傷兵名單。藤浪晉太郎季前與大都會簽1年約，曾升上大聯盟但馬上被放進傷兵名單，他本季在3A出賽29場，防禦率6.68。

上澤直之今年離開日職火腿隊，挑戰大聯盟。一開始待在光芒隊，後來被交易到紅襪隊，總共只出賽2場，投4局送出3K，防禦率2.25，隨後因肘部傷勢整季報銷。