MLB／今永昇太成亞洲投手最大驚奇 王建民單季19勝障礙難破

小熊隊今天在例行賽最後一戰打到延長10局，以0：3不敵紅人隊，本季戰績83勝79敗，在國聯中區排名和紅雀隊並列第2，連續4年無法闖進季後賽，31歲日本左投今永昇太成為最大驚奇，讓球團高層覺得投資正確。

小熊年初和今永簽下4年5300萬美元合約，加上2028年選擇權，他在大聯盟首季以先發身分出賽29場，戰績15勝3敗、防禦率2.91，飆出174次三振，不但是隊上三冠王，投173.1局、19場優質先發也是全隊最多。

今永成為第10位單季至少15勝的大聯盟亞洲投手，過去包括王建民（單季最多19勝）、朴贊浩（18勝）、松坂大輔（18勝）、野茂英雄（16勝）、岩隈久志（16勝）、達比修有（16勝）、黑田博樹（16勝）、前田健太（16勝）、大谷翔平（15勝）都曾達到這個數字。

值得一提的是，王建民2006、07年效力洋基隊時期，連續兩季奪下19勝，改寫朴贊浩單季18勝紀錄，2006年更和雙城隊桑塔納（Johan Santana）並列美聯最多勝投手，拿下勝投王，單季19勝至今未被其他亞洲投手超越。

大聯盟本季共有59人達到二位數勝投，今永是唯一亞洲代表，勝場、防禦率都在國聯排名第3，太空人隊菊池雄星9勝是日本投手第2多，山本由伸、達比修有都是7勝。