美聯 老虎 vs. 太空人 日期 比賽時間 主場 老虎先發 太空人 先發 比賽結果 10/02 02:32 太空人 待宣布 待宣布 老虎 : 太空人 10/03 02:32 太空人 待宣布 待宣布 老虎 : 太空人 *10/04 02:32 太空人 待宣布 待宣布 老虎 : 太空人 *若有需要 美聯 皇家 vs. 金鶯 日期 比賽時間 主場 皇家先發 金鶯 先發 比賽結果 10/02 04:08 金鶯 待宣布 待宣布 皇家 : 金鶯 10/03 04:38 金鶯 待宣布 待宣布 皇家 : 金鶯 *10/04 04:08 金鶯 待宣布 待宣布 皇家 : 金鶯 *若有需要 國聯 待宣布 vs. 釀酒人 日期 比賽時間 主場 待宣布先發 釀酒人 先發 比賽結果 10/02 05:32 釀酒人 待宣布 待宣布 待宣布 : 釀酒人 10/03 07:38 釀酒人 待宣布 待宣布 待宣布 : 釀酒人 *10/04 08:38 釀酒人 待宣布 待宣布 待宣布 : 釀酒人 *若有需要 國聯 待宣布 vs. 教士 日期 比賽時間 主場 待宣布 先發 教士先發 比賽結果 10/04 08:08 教士 待宣布 待宣布 待宣布 : 教士 10/05 08:08 教士 待宣布 待宣布 待宣布 : 教士 *10/05 08:08 教士 待宣布 待宣布 待宣布 : 教士 *若有需要