MLB／整季瘋狂表現轟動全球 這兩隊碰到大谷翔平最慘

大谷翔平轉戰國聯第1年，繳出生涯7年最恐怖的打擊數字，不但以54轟、130分打點奪下雙冠王，加上59次盜壘成功更是史上首位「50-50俱樂部」成員，從大谷對戰敵隊的數字看來，洛磯隊無疑是被他打得最慘的球隊。

大聯盟從去年球季開始調整賽程，單一球隊必須全面對戰兩聯盟29支敵隊，大谷今年對27隊轟出全壘打，只有對戰各3場的洋基、水手隊未開轟，水手也是唯一沒有全壘打和打點的球隊。

大谷對戰洛磯、馬林魚隊各有5轟、14分打點，尤其對洛磯13戰出現24支安打、得14分、9次盜壘成功也都是對戰敵隊最多，對戰打擊率更達4成53。

從長打重傷害角度來看，馬林魚被大谷打爆，包含那場史詩級的6支6與單場三轟完成50-50之夜。 美聯社

但從「重傷害」的角度來看，馬林魚被大谷打爆，交手6場貢獻5轟、14分打點，全部7支安打就有5支長打，無法抵擋他的重砲火力。

大谷本季對戰洛磯、馬林魚、皇家、小熊、太空人隊打擊率都達4成以上，合計18隊超過3成，只有3隊對戰打擊率低於2成，包括紅人隊1成85，洋基和藍鳥隊1成54，尤其對洋基13支2、只有1支二壘打，也沒有盜壘成功，算是打擊比較吃力的球隊。