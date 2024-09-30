MLB／國聯外卡「3搶2」勇士與大都會明雙重賽勝負晉級路線

大聯盟例行賽原定今天結束，不過勇士與大都會隊2場比賽日前因雨延賽，改為明天打雙重賽，正好兩隊都還在爭奪國聯外卡系列賽門票，比賽變得格外刺激。

教士隊已鎖定國聯外卡第1，剩餘2席呈現「3搶2」局面，目前響尾蛇隊89勝73敗，與88勝72敗的勇士和大都會隊沒有勝差，能否打進季後賽將依明天比賽結果而定。

由於響尾蛇面對勇士和大都會都有對戰劣勢，因此如果雙方各贏1場，響尾蛇就會被淘汰；勇士則會因對戰優勢拿到外卡第2，大都會第3。

如果勇士2連勝，勇士拿到外卡第2名，響尾蛇第3，大都會被淘汰。如果大都會2連勝，大都會外卡第2，響尾蛇第3，勇士被淘汰。

簡單來說，如果雙方1勝1敗響尾蛇就被淘汰；有球隊橫掃就拿到外卡系列賽門票。明天雙重賽G1勇士預計推史威能巴赫（Spencer Schwellenbach），迎戰大都會馬吉爾（Tylor Megill）。

大聯盟最大都會與勇士還要打雙重賽補賽，如果雙方1勝1敗響尾蛇就被淘汰，有任一球隊橫掃就能幫響尾蛇拿到門票。 截圖自MLB Network X

G2勇士預計推王牌左投塞爾（Chris Sale）對塞佛里諾（Luis Severino），塞爾目前暫居國聯投手三冠王，如果勇士G1贏球可能會讓他休息，留到後天展開的外卡系列賽。