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MLB／皇家惠特阻擋賈吉三冠王 追平貝茲罕見紀錄僅史上第2人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

道奇隊巨星大谷翔平挑戰國聯三冠王失利，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）也一樣，58轟、144分打點在美聯勝出，不過打擊率3成22排名第3，遭皇家隊明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）搶走打擊王。

皇家今天在例行賽最後一戰以4：2擊敗勇士隊，惠特4打數1安打，本季打擊率3成32不但是美聯、更是大聯盟最高數字，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero）3成23居次。

惠特前年登上大聯盟就演出全壘打、盜壘「20-20」紀錄，接下來兩季更達「30-30」，成為大聯盟史上游擊手第1人，今年不但抱回打擊王，也以211安奪下安打王，都是個人生涯首見。

這是皇家第5座美聯打擊王，他說：「這很特別，小時候永遠不會想到此事，這是美好的1年。」

惠特今年出賽161場是美聯球員最多，整季只缺席1場，打擊率3成32、全壘打32支、打點109分、盜壘成功31次，成為道奇貝茲（Mookie Betts）之後，史上第2位同一季擁有「30-30」和打擊王紀錄的球員。

貝茲2018年效力紅襪隊時，演出32轟30盜、打擊率3成46，季後也獲選美聯MVP。

惠特本季有61場比賽至少2安，88支長打也創隊史單季新高，被視為美聯MVP熱門人選，無疑是賈吉挑戰生涯第2座MVP的主要對手。

大聯盟 惠特 皇家

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