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MLB／守護者鐵牛棚超悍 4人投74場以上防禦率不到2寫空前紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

守護者隊的例行賽最終戰因雨取消，因對季後賽已無影響直接不進行補賽，選手數據就此結算，單季4位後援投手出賽74場以上、防禦率2以下，寫下大聯盟史無前例的紀錄。

守護者本季坐擁大聯盟第一的牛棚數據，後援投手防禦率2.57海放各隊，排名第二為釀酒人隊的3.11。吃局數623局排名第8，650次三振排名第4，每局被上壘率1.05、被打擊率0.203排名第一，構築最堅強鐵牛棚。

4名牛棚要員包括克拉塞（Emmanuel Clase）、賈迪斯（Hunter Gaddis）、海林（Tim Herrin）、史密斯（Cade Smith），賈迪斯出賽78場為最多，海林為75場，另兩人都是74場，終結者克拉塞47場救援成功，防禦率是鬼神的0.61，海林防禦率1.92已是4人中最高。

大聯盟史上單季單隊出賽74場以上、防禦率2以下的選手，過去以2003年道奇隊3人最多，守護者本季以4人寫下創舉。原紀錄2003年道奇的3位投手，分別是岡耶（Eric Gagne）、摩塔（Guillermo Mota）、昆安崔爾（Paul Quantrill），而岡耶該年是國聯塞揚獎得主。

大聯盟 守護者 牛棚

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