MLB／史上第21位投手三冠王 老虎王牌：進季後賽更有趣

老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）本季以18勝4敗、防禦率2.39和228次三振摘下美聯投手三冠王，這是2011年韋蘭德（Justin Verlander）和克蕭（Clayton Kershaw）後，首度有球員在完整賽季拿下投手三冠王。

史庫柏是大聯盟第21位投手三冠王、老虎隊史第3位投手三冠王，前2人是2011年韋蘭德和1945年紐豪瑟（Hal Newhouser）。老虎球季末段拉尾盤，睽違10年再度打進季後賽，史庫柏受訪時被問到奪下三冠王的心情，「能完成這樣的成就很酷，但我最自豪的是進入季後賽，這比三冠王更有趣。」

「我收到一些人的訊息，他們對這賽季表達關心。現在這個時候，我可能把成就暫時放一邊，球季結束後，無論我們最終打到哪，我會坐下來好好享受」史庫柏說。

史庫柏可能不是本季唯一奪下投手三冠王的球員，勇士隊塞爾（Chris Sale）還有可能在明天對大都會隊的雙重賽登板，他目前以18勝、防禦率2.38和225次三振，暫居國聯投手三冠王。