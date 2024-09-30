MLB／最終戰取消無緣挑戰3個40 守護者拉米瑞茲：明年完成就好了

守護者隊主砲拉米瑞茲（José Ramírez）要在例行賽最後一戰要挑戰「40-40-40」的機會，隨著一場大雨而破滅，球團向他傳達比賽取消的決定時，拉米瑞茲給了霸氣的回應：「明年再完成就好了。」

大聯盟史上僅有一名選手完成單季40支全壘打、40支二壘打、40次盜壘成功，為2006年效力國民隊的索利安諾（Alfonso Soriano），大谷翔平本季的全壘打、盜壘數都達標，二壘打則是38支，拉米瑞茲則是全壘打、二壘打都缺1支。

守護者今天原定與太空人隊交手，但比賽因雨延後超過3小時，考量後續的天氣預報仍是持續大雨，且場地狀況不理想，而美聯季後賽形勢已定，符合大聯盟同意取消比賽的規定。

拉米瑞茲對於在最後一戰多補上1支全壘打或二壘打有信心，但總教練沃特（Stephen Vogt）通知他比賽取消時，他也只是淡淡回應：「沒事的，明年再完成就好了。」沃特說：「他就是這樣的一位選手。」