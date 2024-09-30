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MLB／天使成軍64年最大悲劇 失去大谷最多敗、最低勝率都來了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(左)與楚奧特。 美聯社
大谷翔平(左)與楚奧特。 美聯社

大谷翔平離開待了6年的天使隊，在新東家道奇隊打出驚人成績，也讓天使受到成軍64年最大傷害，今天在洛杉磯主場以0：8不敵遊騎兵隊，帶著6連敗結束球季，以63勝99敗收尾，不但寫下隊史單季最多敗紀錄，勝率只有3成89也是首次低於4成。

大聯盟本季有3支百敗球隊，白襪隊121敗創下大聯盟從1900年以來最差成績，接著是洛磯隊101敗、馬林魚隊100敗；天使是戰績第4差的球隊，在美聯西區排名第5，繼1999年球季之後，近25年首次在分區墊底。

天使今年留不住大谷，新任總教練華盛頓（Ron Washington）季前強調，將會全力彌補他留下的空缺，但從最後結果看來，卻是隊史64年最大悲劇，他說：「已經計劃好怎麼做，也開始做了，輸掉99場比賽不是我們想要的。」

天使本季最後一戰湧進35145人觀戰，全場只出現4支安打，毫無得分能力，不但吞下6連敗，例行賽最後10場比賽也只有1勝；遊騎兵隊先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投7局，只被揮出4安，奪下第12勝，這支衛冕世界大賽冠軍失利的球隊，以78勝84敗、分區排名第3收工。

華盛頓表示，隊上有些球員覺得自己可以辦到，有些人意識到還有很長的路要走，明年球季一定會取得一些進展。

大聯盟 天使 遊騎兵

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