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MLB／盼第50轟球回大谷身邊！日本企業家砸4千萬元競標

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平19日對上馬林魚隊時，完成史無前例「50轟50盜」里程碑。第50轟紀念球近日正式被拍賣，起標價高達50萬美元（約1600萬元新台幣），直購價為450萬美元（約1.4億元新台幣）。有名日本企業家已出價120萬美元（約4千萬元新台幣）競標，並宣告想將球還給大谷。

大谷第50轟球去向就備受矚目，據《FOX》報導，球被一名男子搶走後，球團提出要用30萬美元（約950萬元新台幣）交換，但雙方沒達成共識，球迷把球帶回家。28日起拍賣公司Goldin官網開啟競標，起標價50萬美元，直購價450萬美元。競標截止時間為美國時間10月17號早上10點，如果有人結標前下標，結標時間將延長30分鐘。

據日媒報導，日本購物網站LOCONDO社長田中裕輔近日透露他出價105萬美元，期盼能標下大谷第50轟球，他的出價被超越後，29日他聲稱又出價120萬美元（約3790萬元新台幣），田中裕輔直言，看見大谷在美國也獲得極高評價，他也很開心，但身為競標者，心情有點複雜。

大谷翔平第50轟球，目前標價120萬美元。 截圖自Goldin官網
大谷翔平第50轟球，目前標價120萬美元。 截圖自Goldin官網

當被問到為何願意用重金購買大谷50轟球，田中裕輔解釋，大谷每天都帶來很多感動，這顆球無法回到大谷身邊，讓他很難過，他平時經常受體育界幫助，因此決定要讓那顆球回到大谷身邊。

田中裕輔還提到，大谷沒有提出拿回球的要求，但他希望得標後詢問大谷意見，盡可能達成他的期望。

大谷翔平

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