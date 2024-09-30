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MLB／史上最透明雙盜壘戰術 大谷自打暗號約隊友一起跑
大谷翔平的例行賽最終戰追加1次盜壘，2024年賽季以54轟59盜落幕，而這一盜有可愛插曲，當時人在一壘的他，直接對二壘上的隊友巴恩斯（Austin Barnes）比畫起來，示意他跑，大聯盟官方X笑稱：「大谷翔平自己下達雙盜壘暗號」。
道奇隊今天以2：1擊敗洛磯隊，大谷4打數敲出1安打，唯一安打出現在8局上1：1平手時，他的安打形成一、二壘有人局面，隨後雙盜壘成功，再因對手投手犯規奉送壘包，讓道奇跑回超前分。
有趣的是，大谷敲安上壘後，畫面帶到他朝二壘上的巴恩斯比畫，雙手擺動、咧嘴做出跑步的動作，約他一起跑，連一壘跑壘教練看了都跟著笑了。兩人隨後真的發動雙盜壘，而洛磯捕手羅莫（Drew Romo）選擇傳三壘沒抓到，巴恩斯跑出本季第3盜，大谷則是第59盜入手。
影片一出，球迷笑說：「這是最淺顯易懂的暗號」、「證明大谷根本不在意被偷暗號」、「哇！大谷還能兼教練職」。
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