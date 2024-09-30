MLB／大谷翔平包辦14項道奇第1 更是大聯盟得分王

大谷翔平轉戰道奇隊第1年，今天完成例行賽，接下來將迎接生涯首次季後賽，10月6日在分區系列賽開打；大谷本季共有14項打擊數據在道奇排名第1，跑回134分更是大聯盟得分王，全面性的打擊破壞力讓各隊傷透腦筋。

大谷本季出賽159場，整季只缺席3場，打數636次也是全隊最多，其他在道奇排名第1的打擊數字包括得分、安打197支、二壘打38支、三壘打7支、全壘打54支、打點130分、保送81次、盜壘成功59次、打擊率3成10、上壘率3成90、長打率6成46、整體攻擊指數（OPS）1.036。

值得一提的是，大谷不但是史上首位全壘打、盜壘「50-50俱樂部」成員， 得分、全壘打、打點、上壘率、長打率、整體攻擊指數也都是國聯之首，洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）以 58轟、144分打點奪下美聯雙冠王，也是唯一這兩個數字超過大谷的球員。

大谷期待7年的季後賽後天開打，外卡系列賽點燃戰火，道奇以國聯頭號種子身分在分區系列賽等待外卡戰晉級的球隊，擁有主場優勢。