MLB／9月的大谷進入新境界 道奇教頭曝有1件事讓他最訝異

大谷翔平穿上道奇隊藍衫的第一季，持續打下史詩數據，至今天與洛磯隊的比賽結束後，162場賽季完成，總教練羅伯茲（Dave Roberts）大讚，「最讓我覺得不可思議的是，加諸在他身上的壓力如此巨大，但他仍然每天帶來精彩的演出。」

大谷揮別在天使隊的6季時光，去年冬天與道奇簽下10年7億美元合約，第一年就讓球隊看到超值表現。大谷本季貢獻197支安打、54轟、59盜、130分打點、411壘打數，帶回國聯全壘打王、打點王，打擊率則以3成10與打擊王擦身。

羅伯茲表示，「我想大家都看到了一位超級巨星，但真正讓我驚訝的是，外界加諸那麼大的期望在他身上，但他依然可以每天上場有這麼精彩的表現，我真的無法想像他的壓力有多大，但他總是做好準備，專注做好自己的工作。」

大谷的巔峰狀態出現在9月，單月打擊率0.393、上壘率0.458、長打率0.766、整體攻擊指數1.224。

羅伯茲指出，大谷本季先前有些追打壞球的打席，但進入最後1個月後，他的專注度更高、做好選球，「感覺他更加意識到自己可以有多好，進入了新的境界。」

談到大谷在季後賽期間的投手復健，羅伯茲表示，並不會有太大不同，還是會按照課表逐步增加強度。是否可能進入實戰投打練習的階段？羅伯茲表示，這還是要取決於防護團隊的評估，「但如果這會影響到他的打擊，我想我們都會認同不該這麼做，但如果不會，他當然可以投Live BP，這部分目前還沒有決定。」