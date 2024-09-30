MLB／54轟59盜例行賽落幕秒變過去式 大谷翔平談真美子的重要性

大谷翔平今天在本季例行賽最終戰4打數敲出1支一壘打，追加1次盜壘成功，確定本季留下54轟59盜，留下3成10打擊率無緣三冠王，賽後談到這些數字，卻已經進入季後賽模式，「從現在開始，這些數字已經不再有意義，季後賽馬上就要開打，我必須讓自己維持在好的狀態。」

大谷此役唯一安打出現在8局上1：1平手時，他的安打形成一、二壘有人局面，隨後雙盜壘成功，再因對手投手犯規奉送壘包，讓道奇跑回超前分，終場就以2：1擊敗洛磯隊。

與道奇簽下10年7億美元合約的第一年，大谷就讓球隊看到超值表現，本季貢獻197支安打、54轟、59盜、130分打點、411壘打數，帶回國聯全壘打王、打點王，打擊率則以3成10不敵教士隊阿拉斯（Luis Arraez）的3成14。國聯由於還有2場勇士、大都會隊的比賽要進行，因此阿拉斯的打擊王尚未入手。

大谷表示，「因為不清楚差距有多大，其實沒想到三冠王的事。」他提到，本季打下的數據顯示的最重要意義，在於自己可以健康、穩定打滿整季，感謝持續幫助自己的人們。

在道奇的第一年，個人成績、團隊成績都寫下生涯突破性的一年，大谷感謝身邊的人們給予幫助，當然也沒忘了妻子真美子。他說：「與獨自一人相比，現在我有更多時間可以思考棒球以外的事，我認為這對我有幫助，因為這樣，在球場上，我就能更加專注在棒球。」