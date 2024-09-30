MLB／大谷翔平本季54轟、59盜作收 與3冠王擦肩而過

美職大聯盟MLB洛杉磯道奇隊29日作客丹佛庫爾斯球場，終場以2比1逆轉擊敗科羅拉多落磯隊。

眾所矚目的日籍強打大谷翔平全場4打數擊出1支安打、盜壘成功1次，但未能轟出全壘打，本季例行賽累計「鬼神」般的「54轟、59盜」驚人紀錄。

雖與55轟、60盜擦肩而過，但大谷仍以54轟、130分打點成為國聯的全壘打和打點雙冠王，也是MLB日籍球員第1人。

大谷此役擔任指定打擊，棒次是第1棒，直到第8局才敲出安打，也是連12場有安打，打擊率則以3成10作收，無緣例行賽打擊率、全壘打及打點3冠王。