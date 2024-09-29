MLB／大谷拚三冠王唯一障礙 教士刻意未讓打擊王阿拉斯上場

教士隊作客鳳凰城，今天對響尾蛇隊進行3連戰第2戰，9局上轟出3支全壘打攻下5分，終場以5：0獲勝，教士「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez） 徹底休息，完全沒有上場，帶著打擊率3成14進入明天最後一場例行賽，力保連續3年聯盟打擊王頭銜。

教士、響尾蛇打完前8局都未得分，9局上1出局後，東岡凱爾（Kyle Higashioka）轟出兩分砲，下一棒洛克里奇（Brandon Lockridge）加陽春砲，2出局後索拉諾（Donovan Solano）又轟出兩分砲，響尾蛇大勢已去。

阿拉斯前年在雙城隊打擊率3成16，奪下生涯首座美聯打擊王，去年轉戰馬林魚隊更以3成54勝出，今年5月5日被交易到教士，打擊率還是維持高水準，成為道奇隊巨星大谷翔平挑戰國聯三冠王的唯一障礙。

阿拉斯25到27日對道奇3連戰合計12個打數掛零，打擊率從3成23降到3成15，昨天對響尾蛇之戰5打數3安打，打擊率3成14，教士總教練席爾特（Mike Shildt）今天決定讓他休兵，最大目標就是明天例行賽結束後保住國聯打擊王。

原本看似無緣打擊王的大谷翔平，挾著近期炙熱手感急起直追，竟然逼出三冠王野望。 美聯社

大谷目前54轟、130分打點在國聯遙遙領先，早就確定奪下雙冠王，今天對洛磯隊之戰5打數2安打，打擊率從3成09升至3成10，在國聯仍居第2，勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）3成06排名第3。

大聯盟從1900年起，從未有球員連續3年在不同球隊奪下打擊王，阿拉斯很有機會寫下罕見紀錄；他的199支安打也是國聯榜首，領先大谷3支，生涯首座安打王同樣很有把握。

大谷明天對洛磯最後一戰若有4支安打，將是生涯首次達到單季200安紀錄，也會威脅阿拉斯的打擊王地位，所有球迷都等著看好戲。