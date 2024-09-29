MLB／大谷翔平挑戰三冠王難度多高？最終戰要比對手多3安

道奇隊日本球星大谷翔平今天雖然敲出雙安，持續逼近國聯打擊率王座，但要挑戰三冠王只剩明天最後一場機會，國外球迷整理出大谷翔平的超車條件，堪稱不可能的任務。

大谷翔平在今天對洛磯隊之戰單場5打數2安打，賽後打擊率為3成10，在國聯僅次於教士隊阿拉斯（Luis Arraez）的3成14，54轟、130分打點則是國聯打擊雙冠王。

阿拉斯今天並未出賽，不過目前累積199支安打的他，有可能在明天上場挑戰200安里程碑，這也會讓大谷更加難追，根據布朗森（Jacob Brownson）在X上整理出的條件，大谷翔平基本上必須比阿拉斯多敲3支安打才能超車。

假設阿拉斯首打席敲安後就退場，代表大谷翔平必須有6支5的演出，才能拿下打擊王，就算阿拉斯全場4打數都沒敲安，大谷翔平的超車條件也需要4支3，而如果阿拉斯根本沒出賽，大谷翔平則需要有4支4的完美表現，不是不可能，但機率上來看難度真的很高。

布朗森（Jacob Brownson）整理的大谷翔平超車打擊王條件：