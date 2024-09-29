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MLB／大谷翔平雙安逼近三冠王 59盜→58盜還漏踩壘包

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平5打數2安打，將打擊率提升到3成10，挑戰三冠王只剩明天最後機會，不過也發生59盜因紀錄更正倒退回58盜。 路透社
大谷翔平5打數2安打，將打擊率提升到3成10，挑戰三冠王只剩明天最後機會，不過也發生59盜因紀錄更正倒退回58盜。 路透社

在山本由伸先發的日子，道奇隊火力全開支援，大谷翔平也有著5打數2安打，將打擊率提升到3成10，挑戰三冠王只剩明天最後機會，不過也發生59盜因紀錄更正倒退回58盜，以及漏踩壘包的跑壘糗事，道奇隊最終13：2擊敗洛磯隊。

大谷翔平今天首打席就敲出一壘安打，連續11場敲安，然而下一棒貝茲（Mookie Betts）敲出高飛球後，已經繞過二壘的大谷急著回壘，沒再踩一次壘包就衝回一壘，結果促請裁決後判定出局，變成雙殺。

2局上則是敲出滾地球出局，5局上選到四壞保送上壘後，盜上二壘，一壘審雖然比出投手犯規姿勢，但紀錄上一開始仍記為盜壘。

直到6局上大谷翔平再次敲安，跑上二壘時原本計算為第59盜，但後來紀錄更正，5局上的盜壘改為投手犯規，這一盜成為實際上的第58盜，連續35場盜壘成功，並列史上第6多，盜壘成功率93.5％，是史上單季55盜以上球員的最高成功率。

只不過接下來兩個打席，大谷翔平在7局上、9局上都是出局，最終5打數2安打，打擊率來到3成10，在國聯僅次於教士隊阿拉斯（Luis Arraez）的3成14，54轟、130分打點則是國聯打擊雙冠王。

山本由伸傷癒復出後，今天首次投滿5局、送出6次三振，被敲出4支安打，包含托瓦爾（Ezequiel Tovar）的陽春砲，但僅失2分，道奇隊滿滿火力支援下，取得復出後首勝、本季第7勝。

道奇隊今天賽前就因費城人隊輸球，確定取得國聯第一種子，而且戰績也優於美聯所有球隊，代表在季後賽一路到世界大賽都將擁有主場優勢，明天的最終戰要挑戰本季第98勝。

大谷翔平 道奇

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