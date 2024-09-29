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MLB／費城人把頭號種子讓給道奇 教頭希望惠勒奪塞揚獎
費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）本季最後一次登板，今天對國民隊先發6.1局失兩分無關勝敗，費城人終場以3：6落敗，讓道奇隊提前拿下國聯頭號種子，確定以第2種子前進季後賽。
費城人作客華府，惠勒今天投完前5局讓國民掛零，6局下被伍德（James Wood）轟出兩分砲，變成0：2落後；費城人8局上靠透納（Trea Turner）兩分砲追平比數，但8局下失4分，包括賈羅（Joey Gallo）3分砲，最後以3分之差落敗。
費城人輸球後變成94勝67敗，明天例行賽最後一戰就算獲勝，戰績也無法超越道奇，兩隊將在10月6日開打的分區系列賽亮相，對手將是外卡系列賽勝出的對手。
惠勒今天只被揮出3支安打，狂飆11次三振追平個人本季單場最多K紀錄，今年32場先發剛好達到200局，戰績16勝7敗、防禦率2.57，投出224次三振，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）說：「這是塞揚等級的表現，希望他可以奪下塞揚獎。」
惠勒勝場、防禦率、奪三振（並列）都在國聯投手排名第2，勇士隊塞爾（Chris Sale）18勝、2.38、225K全是榜首，但投球局數177.2局，兩人相爭國聯塞揚獎相當激烈。
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