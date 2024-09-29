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MLB／洋基挨5轟、賈吉吞5K不敵海盜 仍奪美聯頭號種子

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉全場5次打擊全部吞K，本季第3次單場5K，終止連續5場比開轟紀錄，本季全壘打數停在58支。 美聯社
「法官」賈吉全場5次打擊全部吞K，本季第3次單場5K，終止連續5場比開轟紀錄，本季全壘打數停在58支。 美聯社

海盜隊超級新人史肯斯（Paul Skenes）今天在洋基球場初登板，先發兩局連續解決6名打者，完成菜鳥球季最後一次投球任務，海盜全場出現5支全壘打，以9：4擊敗洋基。

洋基近5戰吞下4敗，本季93勝68敗仍在美聯排名第1，由於守護者隊以3：4不敵太空人隊，戰績掉到92勝69敗，洋基確定成為美聯季後賽頭號種子（本季對戰守護者4勝2敗），擁有全部主場優勢，10月6日展開分區系列賽。

「法官」賈吉（Aaron Judge）1局下被史肯斯三振，而且全場5次打擊全部吞K，本季第3次單場5K，終止連續5場比開轟紀錄，本季全壘打數停在58支。

洋基球場今天湧進46069人，本季第17場爆滿，史肯斯用23球完成兩局任務，其中4球達100英里以上，有3球面對索托（Juan Soto）和賈吉投出，首局也連續三振這兩門重砲。

史肯斯本季23場先發合計133局，戰績11勝3敗、防禦率1.96，飆出170次三振，差了29局未能登上防禦率排行榜，否則將是國聯防禦率王，但新人王看來很有把握。

史肯斯也是1918年費城運動家隊派瑞（Scott Perry）之後，大聯盟再度出現單季至少23場先發、防禦率不到2的新人投手，他說：「能夠完成這個球季真是太酷了，在洋基球場做到這一點很酷，對決這個陣容也很酷。」

洋基菜鳥投手希爾（Luis Gil）今天先發5.2局失6分，被揮出6支安打包括4支全壘打，以15勝7敗、防禦率3.50結束生涯第1個完整球季。

史肯斯 洋基

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