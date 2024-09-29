MLB／大谷54轟57盜 破鈴木一朗盜壘紀錄

大谷翔平神話般的賽季持續增添傳奇色彩，昨天單場四安，本季第五十四轟、五十七盜出爐，盜壘數超越二○○一年鈴木一朗的五十六盜，改寫大聯盟史上日本選手單季最多盜壘紀錄。

道奇前天在主場收下國聯西區冠軍，昨前往洛磯隊庫爾斯球場展開最後三場例行賽，首戰以十一比四痛宰對手，大谷五打數敲出四安打，貢獻四分打點，打擊率上升為三成○九，逼近教士隊阿拉斯的三成一三，挑戰國聯打擊三冠王不是不可能。

大谷此役在第二局一、二壘有人時打穿右邊防線，形成一支帶有一分打點的安打，隨後發動盜壘成功，成為超越「朗神」的歷史性一盜。第五十四轟則是出現在第六局，洛磯投手莫里納在一壘空著情況下仍選擇對決，被掃出一發三分砲。

道奇教頭羅伯茲表示，「翔平真的很誇張，今天又帶來了一場秀，現在連兩百安都很接近，任何事都有可能，我覺得他的雷達已經注意到這些數字」。大谷本季已敲一九四支安打，包括九十九支長打，儘管道奇已經鎖定分區冠軍，有讓主力輪休空間，但羅伯茲預計在最後兩戰都安排大谷出賽，讓他繼續挑戰紀錄。

「我剛剛有查了一下，阿拉斯今天敲出三安打，翔平打擊率還落後○點○四。」羅伯茲賽後一席話逗笑媒體，他說自己平常並不會那麼常看選手個人數據，但最近連他都在關注大谷三冠王的可能性，「不管是三冠王、六十轟六十盜，或是單純六十盜，我相信翔平都會盡全力挑戰」。