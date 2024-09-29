聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷54轟57盜 破鈴木一朗盜壘紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷昨天又是4安猛打，包括本季第54轟、57盜都出爐。 路透社
大谷昨天又是4安猛打，包括本季第54轟、57盜都出爐。 路透社

大谷翔平神話般的賽季持續增添傳奇色彩，昨天單場四安，本季第五十四轟、五十七盜出爐，盜壘數超越二○○一年鈴木一朗的五十六盜，改寫大聯盟史上日本選手單季最多盜壘紀錄。

道奇前天在主場收下國聯西區冠軍，昨前往洛磯隊庫爾斯球場展開最後三場例行賽，首戰以十一比四痛宰對手，大谷五打數敲出四安打，貢獻四分打點，打擊率上升為三成○九，逼近教士隊阿拉斯的三成一三，挑戰國聯打擊三冠王不是不可能。

大谷此役在第二局一、二壘有人時打穿右邊防線，形成一支帶有一分打點的安打，隨後發動盜壘成功，成為超越「朗神」的歷史性一盜。第五十四轟則是出現在第六局，洛磯投手莫里納在一壘空著情況下仍選擇對決，被掃出一發三分砲。

道奇教頭羅伯茲表示，「翔平真的很誇張，今天又帶來了一場秀，現在連兩百安都很接近，任何事都有可能，我覺得他的雷達已經注意到這些數字」。大谷本季已敲一九四支安打，包括九十九支長打，儘管道奇已經鎖定分區冠軍，有讓主力輪休空間，但羅伯茲預計在最後兩戰都安排大谷出賽，讓他繼續挑戰紀錄。

「我剛剛有查了一下，阿拉斯今天敲出三安打，翔平打擊率還落後○點○四。」羅伯茲賽後一席話逗笑媒體，他說自己平常並不會那麼常看選手個人數據，但最近連他都在關注大谷三冠王的可能性，「不管是三冠王、六十轟六十盜，或是單純六十盜，我相信翔平都會盡全力挑戰」。

大谷翔平 洛磯 道奇 鈴木一朗

延伸閱讀

MLB／大谷翔平57盜出爐 超越「朗神」成新科日本紀錄

MLB／大谷第56盜平鈴木一朗紀錄 得點圈兩安助道奇封王M2

MLB／大谷無法打擊機率低於1%！道奇教頭：它就是發生了

棒球／50歲松井秀喜東蛋開轟！鈴木一朗熱投141球連4年完投

相關新聞

MLB／大谷54轟57盜 破鈴木一朗盜壘紀錄

大谷翔平神話般的賽季持續增添傳奇色彩，昨天單場四安，本季第五十四轟、五十七盜出爐，盜壘數超越二○○一年鈴木一朗的五十六盜...

MLB／上季106敗的皇家翻身重返季後賽 惠特：奇幻旅程開端

輸球還是要開香檳！皇家今天0：3遭勇士完封，不過在金鶯擊敗雙城後，他們成功以美聯外卡第3挺進睽違9年的季後賽，也成為史上第3支前一個賽季百敗、隔年卻打進季後賽的球隊。 如果單看皇家本賽季的表現，

MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

教士隊日籍強投達比修有在度過首局亂流後，逐漸回穩，最終主投5.1局掉3分責失，靠著隊友首局進帳4分的優勢加上牛棚輪番壓制，教士順利守成，以5比3擊退響尾蛇。 教士已經鎖定國聯外卡名額的最佳成績，

MLB／大谷父親投書祝兒闖季後賽：沒真美子就沒有現在的翔平

道奇昨天擊敗教士，成功在國聯西區封王，這也是陣中巨星大谷翔平旅美7年以來，首度有機會踏上夢寐以求的季後賽殿堂。而大谷父親大谷徹看完封王戰後，便向日本媒體《日刊體育》投書，為兒子表達祝賀之意，也感謝媳婦

MLB／金鶯送雙城放假還幫輸球的皇家一把 美聯3外卡確定了！

大聯盟距離季後賽開打僅剩不到5天，各球隊外卡席次之爭更加白熱化。今天金鶯在客場對上雙城，靠著菜鳥左投波維奇（Cade Povich）5.2局無失分好投，再加上考瑟（Colton Cowser）和歐赫恩

MLB／賈吉輪休不拚連2季60轟？主帥：他不是為了這個打球

洋基今天對上海盜，迎來封王後首戰，不過陣中巨砲「法官」賈吉（Aaron Judge）卻沒有出賽，終場在比賽後段被逆轉以2：4吞敗。賽後條紋軍教頭布恩（Aaron Boone）解釋，為了讓賈吉保持體力才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。