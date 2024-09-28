MLB／大谷父親投書祝兒闖季後賽：沒真美子就沒有現在的翔平

道奇昨天擊敗教士，成功在國聯西區封王，這也是陣中巨星大谷翔平旅美7年以來，首度有機會踏上夢寐以求的季後賽殿堂。而大谷父親大谷徹看完封王戰後，便向日本媒體《日刊體育》投書，為兒子表達祝賀之意，也感謝媳婦田中真美子。

大谷徹開頭先是祝賀大谷翔平成功挺進季後賽，「即便是透過電視轉播，我也能感受到你比以往更加專注於比賽、投注更多情感。」接著也提到兒子結婚後變得穩重成熟，性格也更為圓融，「雖然季前發生詐騙事件讓我很擔心，但有真美子這樣給你支持的人，讓我安心不少。沒有真美子，就沒有現在的翔平，當然Decopin（大谷翔平愛犬）也是重要的存在。」

大谷父親大谷為兒子表達祝賀之意，也感謝媳婦田中真美子。 路透社

恭喜完大谷翔平，大谷徹回顧了兒子從高中一直到最高殿堂大聯盟的心路歷程，「高中時期你就以大聯盟為目標，一切就是這麼開始的。在看到你能把喜歡的事情變成職業時，爸爸也不禁羨慕。」

接著大谷徹對道奇球迷致上謝意，「看到翔平被這麼多球迷歡迎與接納，我心中充滿感激之情。」然後他談到對大谷達成「50-50」的不可置信，但也進一步表示兒子比起紀錄，會更專注在幫助球隊取勝。

最後，面對接下來的季後賽挑戰，大谷徹為大谷打氣，「祝你能夠進軍世界大賽，奪得冠軍。我會打從心底支持你。加油，翔平！」

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