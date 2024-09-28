MLB／大谷父親投書祝兒闖季後賽：沒真美子就沒有現在的翔平
道奇昨天擊敗教士，成功在國聯西區封王，這也是陣中巨星大谷翔平旅美7年以來，首度有機會踏上夢寐以求的季後賽殿堂。而大谷父親大谷徹看完封王戰後，便向日本媒體《日刊體育》投書，為兒子表達祝賀之意，也感謝媳婦田中真美子。
大谷徹開頭先是祝賀大谷翔平成功挺進季後賽，「即便是透過電視轉播，我也能感受到你比以往更加專注於比賽、投注更多情感。」接著也提到兒子結婚後變得穩重成熟，性格也更為圓融，「雖然季前發生詐騙事件讓我很擔心，但有真美子這樣給你支持的人，讓我安心不少。沒有真美子，就沒有現在的翔平，當然Decopin（大谷翔平愛犬）也是重要的存在。」
恭喜完大谷翔平，大谷徹回顧了兒子從高中一直到最高殿堂大聯盟的心路歷程，「高中時期你就以大聯盟為目標，一切就是這麼開始的。在看到你能把喜歡的事情變成職業時，爸爸也不禁羨慕。」
接著大谷徹對道奇球迷致上謝意，「看到翔平被這麼多球迷歡迎與接納，我心中充滿感激之情。」然後他談到對大谷達成「50-50」的不可置信，但也進一步表示兒子比起紀錄，會更專注在幫助球隊取勝。
最後，面對接下來的季後賽挑戰，大谷徹為大谷打氣，「祝你能夠進軍世界大賽，奪得冠軍。我會打從心底支持你。加油，翔平！」
全文翻譯如下：
「翔平，恭喜你們贏得了分區冠軍！這是你進入大聯盟以來首次參與爭冠的賽季。從電視畫面上看來，你的專注度比以往更加集中，並且對於比賽投入更強烈情感。
今年你與真美子結婚，這是你人生中的一個重要里程碑，我感覺你在比賽中更加沉穩。我們全家在去年12月第一次聽說你要結婚時，感到非常驚訝。老實說，在你單身的上個賽季，即使我們到現場觀看比賽，也只是簡單地在球場內見面聊幾句就離開了。但在你結婚後的這個賽季，我們被邀請到你家中，能夠一起喝茶聊聊，這樣的小變化讓我作為父親感到非常高興。
我感覺你比結婚前更能專注於比賽，個性也變得圓融了一些，原本尖銳的棱角也收斂了不少。雖然賽季前你經歷了一些詐騙事件，讓我們非常擔心，但有真美子在你身邊支持，我們也感到安心。如果沒有真美子的陪伴，今天的你可能會有所不同。當然，我們的愛犬Decoy也是非常重要的存在。
你的大聯盟之夢始於高中時期，當時我們無法確定你能否在這裡立足。正如你進入日本職棒時我們所說的那樣，「能以自己喜愛的事情作為職業是一件了不起的事」。你現在全力以赴地投入到棒球中，我作為父親也感到非常羨慕。
今年8月初，我們一家人在道奇體育場觀看了三場比賽。球隊為我們準備的五樓包廂非常豪華，視野也很棒。剛到場時你打得不錯，但之後狀態下滑，沒能發揮得很好……我當時擔心會不會被說成「衰神來了」。
我對道奇體育場座無虛席的觀眾感到非常驚訝。那樣的歡呼聲是我從未經歷過的。無論走到洛杉磯的哪個角落，總能看到道奇隊的粉絲們。看到這麼多粉絲接受翔平，我充滿了感激之情。
這次觀賽，我們帶上了長子的三年級兒子和長女的三歲女兒，對整個家庭來說都是一個非常好的經歷。我們的孫子現在已經開始在少棒聯盟打球，進步很大。之前他對棒球並不感興趣，只顧著玩耍，但最近他對棒球有了濃厚的興致，似乎看翔平的眼神也有所改變。我們家「大谷」這個姓氏在岩手縣並不多見，未來可能會有些引人注目，這讓我既擔心又期待。
翔平在9月19日對陣馬林魚的比賽中創下了史無前例的「50-50」紀錄，但賽季開始前我們沒預料到他能做到這一點。「40-40」已經足夠驚人了，但翔平一步步地累積數據，讓我們感到驚嘆。然而，正如翔平多次在記者會上所說，比起紀錄，他更在意的是幫助球隊獲勝。即使他個人表現優秀，但如果球隊無法取勝，他也會感到無趣，這一點從他孩提時代起就沒有改變。
從10月開始，我們將迎來他從未體驗過的季後賽之旅，這是我們一直期待的。我希望他能夠一路挺進，最終進入世界大賽並奪得冠軍。我會全心全意地支持他。加油，翔平！」
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