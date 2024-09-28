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MLB／上季106敗的皇家翻身重返季後賽 惠特：奇幻旅程開端

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家挺進睽違9年的季後賽，成為史上第3支隊伍在上賽季百敗隔年卻進入季後賽，最大功臣當然是「少主」惠特！ 路透
皇家挺進睽違9年的季後賽，成為史上第3支隊伍在上賽季百敗隔年卻進入季後賽，最大功臣當然是「少主」惠特！ 路透

輸球還是要開香檳！皇家今天0：3遭勇士完封，不過在金鶯擊敗雙城後，他們成功以美聯外卡第3挺進睽違9年的季後賽，也成為史上第3支前一個賽季百敗、隔年卻打進季後賽的球隊。

如果單看皇家本賽季的表現，應該很難想像這支球隊上季竟繳出追平隊史最差的106敗。在2015年奪下隊史第二座世界冠軍後，皇家開始走向黑暗期，戰績逐年下滑，近6季更是有3季吞百敗。不過本季靠著「少主」惠特Bobby Witt Jr.）強勢崛起，支撐起攻守兩端，繳出打擊率0.332、32轟、31盜的「3-3-3」MVP等級成績單，帶領皇家打出85勝75敗，今天靠著金鶯擊敗雙城幫忙下，確定挺進睽違9年的季後賽。「我們為陣中每個人感到驕傲，」惠特說道：「但這只是我們奇幻旅程的開始。」

完成蛻變後，皇家成為大聯盟1961年以來第3支上賽季吞下百敗、隔年能夠闖進季後賽的球隊，另外2隊分別是2020年的馬林魚和2017年的雙城。

Bobby MLB Witt 惠特 皇家

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