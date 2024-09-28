MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

教士隊日籍強投達比修有在度過首局亂流後，逐漸回穩，最終主投5.1局掉3分責失，靠著隊友首局進帳4分的優勢加上牛棚輪番壓制，教士順利守成，以5比3擊退響尾蛇。

教士已經鎖定國聯外卡名額的最佳成績，將在下周主場備戰3戰2勝的外卡系列賽。目前國聯外卡呈現3搶2激烈局勢，響尾蛇此役輸球後戰績為88勝72敗，以些微勝率之差落後大都會和勇士。

ダルビッシュ有投手

歴代最多タイの日米通算203勝目！！



✅日本人投手の日米通算勝利数TOP5

1位 黒田博樹：203勝 (🇯🇵124 🇺🇸79)

1位 ﾀﾞﾙﾋﾞｯｼｭ：203勝 (🇯🇵93 🇺🇸110) 🆕

3位 野茂英雄：201勝 (🇯🇵78 🇺🇸123)

4位 田中将大：197勝 (🇯🇵119 🇺🇸78) 登板中

5位 石井一久：182勝 (🇯🇵143 🇺🇸39)



🎥:@MLB pic.twitter.com/EUw0dAicdD — HiT / MLB日本人選手速報 (@hitotonoya1_00) 2024年9月28日

達比修有這場比賽用了80球，送出4次三振3次保送，只被敲3支安打，包含台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）本季第22轟；達比修有取得本季第7勝，防禦率為3.31。

這是達比修有在大聯盟生涯的第110勝，加上日本職棒時期的93勝，美日通算累積203勝，追平黑田博樹並列史上第一。

Much needed three strikeouts from Darvish pic.twitter.com/T2deP1z3ie — Talking Friars (@TalkingFriars) 2024年9月28日

本季受到私人因素影響，達比修有缺席3個月之久，賽季僅出賽16場；目前他距離亞洲投手在大聯盟最多勝投紀錄保持人朴贊浩還有14場，對已經38歲的達比修有來說，未來兩年能否超越將會是一個考驗。

Perfect response from Corbin Carroll, who takes Yu Darvish deep to right.



Carroll is 7-for-12 against Darvish in his career. pic.twitter.com/zBeHvXatwP — Alex Weiner (@alexjweiner) 2024年9月28日

另一方面，面臨大谷翔平猛烈追擊的教士打擊王阿拉斯（Luis Arraez），今天全場5支3獲得1分打點，打擊率升至0.314，領先大谷的0.309；例行賽還剩兩場比賽，阿拉斯有望力保王座。

Luis Arráez se fue 5-3 con 2 2B y un 3B en la victoria de los #Padres 5-3 sobre los #Dbacks.



Así queda la lucha por el título de bateo en la Liga Nacional:



Arráez: .314

Ohtani: .309

Ozuna: .308#LetsGoPadres | #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/B6xZL1dsek — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) 2024年9月28日

倘若阿拉斯順利勝出，這會是他連續3年獲得打擊王，而且是歷經3支不同球隊和跨越兩聯盟，將創下大聯盟歷史首見紀錄。