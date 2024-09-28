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MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

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MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
達比修有成就美日通算203勝紀錄。 路透社
達比修有成就美日通算203勝紀錄。 路透社

教士隊日籍強投達比修有在度過首局亂流後，逐漸回穩，最終主投5.1局掉3分責失，靠著隊友首局進帳4分的優勢加上牛棚輪番壓制，教士順利守成，以5比3擊退響尾

教士已經鎖定國聯外卡名額的最佳成績，將在下周主場備戰3戰2勝的外卡系列賽。目前國聯外卡呈現3搶2激烈局勢，響尾蛇此役輸球後戰績為88勝72敗，以些微勝率之差落後大都會和勇士。

達比修有這場比賽用了80球，送出4次三振3次保送，只被敲3支安打，包含台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）本季第22轟；達比修有取得本季第7勝，防禦率為3.31。

這是達比修有在大聯盟生涯的第110勝，加上日本職棒時期的93勝，美日通算累積203勝，追平黑田博樹並列史上第一。

本季受到私人因素影響，達比修有缺席3個月之久，賽季僅出賽16場；目前他距離亞洲投手在大聯盟最多勝投紀錄保持人朴贊浩還有14場，對已經38歲的達比修有來說，未來兩年能否超越將會是一個考驗。

另一方面，面臨大谷翔平猛烈追擊的教士打擊王阿拉斯（Luis Arraez），今天全場5支3獲得1分打點，打擊率升至0.314，領先大谷的0.309；例行賽還剩兩場比賽，阿拉斯有望力保王座。

倘若阿拉斯順利勝出，這會是他連續3年獲得打擊王，而且是歷經3支不同球隊和跨越兩聯盟，將創下大聯盟歷史首見紀錄。

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