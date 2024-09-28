MLB／金鶯送雙城放假還幫輸球的皇家一把 美聯3外卡確定了！

大聯盟距離季後賽開打僅剩不到5天，各球隊外卡席次之爭更加白熱化。今天金鶯在客場對上雙城，靠著菜鳥左投波維奇（Cade Povich）5.2局無失分好投，再加上考瑟（Colton Cowser）和歐赫恩（Ryan O'Hearn）全壘打火力支援，終場以7：2確認坐穩美聯外卡第1席次，而這場勝利不僅讓雙城季後賽夢碎，也幫助皇家成功以美聯外卡第3闖進季後賽。

雙城不敵金鶯，確定無緣季後賽。 美聯社

美聯外卡席次大戰今天打響，由美聯外卡第1的金鶯對上第5的雙城，且這場比賽的勝敗將直接決定雙城能否有機會進軍季後賽。不過劇本並沒有寫向勵志情節，金鶯歐赫恩和考瑟分別在第2、7局敲出2分全壘打和陽春砲，其他隊友也紛紛用安打貢獻火力，再加上投手波維奇主投5.2局挨2安無失分的強力壓制，終場以7：2澆熄雙城晉級希望。

金鶯今天獲勝，除了澆熄雙城晉級夢，也幫助皇家成功以美聯外卡第3闖進季後賽。 法新社

值得注意的是，金鶯的這場勝利不僅僅幫助了自己拿下外卡第一，確保系列賽主場優勢，也幫今天0：3遭到勇士完封的皇家拿到美聯外卡最後一張門票，成為史上第3支上賽季百敗後隔年能進入季後賽的球隊。

The Boys are playin' some October ball! pic.twitter.com/ghrM2oMecn — Kansas City Royals (@Royals) 2024年9月28日

至此美聯3支外卡球隊正式確定，第1至3名分別是金鶯、老虎和皇家。國聯部分則在教士今天贏球確定拿下外卡第一後，其餘兩隊會在響尾蛇、勇士、大都會中產生。