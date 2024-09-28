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MLB／賈吉輪休不拚連2季60轟？主帥：他不是為了這個打球

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「法官」賈吉今天並未出賽追逐紀錄，教頭布恩解釋他不是為了追逐紀錄才比賽。 法國社
洋基「法官」賈吉今天並未出賽追逐紀錄，教頭布恩解釋他不是為了追逐紀錄才比賽。 法國社

洋基今天對上海盜，迎來封王後首戰，不過陣中巨砲「法官」賈吉Aaron Judge）卻沒有出賽，終場在比賽後段被逆轉以2：4吞敗。賽後條紋軍教頭布恩（Aaron Boone）解釋，為了讓賈吉保持體力才決定輪休，並提到子弟兵不是為了追逐紀錄才比賽。

賈吉在9月14日揮別連續16場全壘打荒後砲管回溫，近5場比賽都炸裂，將本季全壘打數推升至58轟，除了穩坐全壘打王寶座外，也有機會成為洋基史上第1位連兩季60轟的球員，甚至挑戰自己在2022年創下的62轟最佳紀錄。

不過今天賈吉並未出賽追逐紀錄，而條紋軍在少一名大將的情況下，雖然奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）跳貢獻帶2分打點的安打，但仍不敵海盜主砲雷諾斯（Bryan Reynolds）6局後雙響砲逆轉，終場洋基2：4敗給海盜。

洋基教頭布恩表示會讓賈吉休息，是因他並未展現太多追逐紀錄的興趣，且已追平生涯單季最多出場數才會做此決定，並且強調「他（賈吉）不是為了這個（紀錄）打球」。目前洋基確定在美聯東區封王且免打外卡系列賽，預計在10月5日開始季後賽之旅。

Aaron Judge 洋基 賈吉

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