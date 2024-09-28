快訊

NBA／重磅交易！尼克拿藍道換灰狼一哥唐斯 送走迪文森佐拆掉兄弟籃球

楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤！網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

熬過8次化療！作家小彤許願：身邊人健康「癌症我得就好了」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平4安秀推進54轟57盜 距離單季百長打M1

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷今天又是4安猛打，包括本季第54轟、57盜都出爐。 路透通訊社
大谷今天又是4安猛打，包括本季第54轟、57盜都出爐。 路透通訊社

面對即將到來的生涯首次季後賽之旅，大谷翔平的球棒也越來越燙，今天在道奇隊本季最後一波例行賽3連戰首戰繳出4安打，包括本季第54轟、57盜出爐，幫助道奇隊以11：4痛宰洛磯隊。

道奇昨天才剛在主場歡慶國聯西區冠軍到手，本季最後3場例行賽將在洛磯庫爾斯球場登場，大谷今天的快腿、砲管繼續上工，為季後賽備戰持續升溫，5打數敲出4安打，貢獻4分打點、跑回2分，賽後打擊率上升為3成09，逼近國聯打擊榜首位教士隊阿拉斯（Luis Arraez）的3成13。此外，大谷本季已累積99支長打、408壘打數。

大谷首打席擊出游擊方向滾地球出局，第2打席在第2局一、二壘有人時打穿右邊防線，形成一支帶有1分打點的安打，隨後發動盜壘成功，跑出本季第57盜，超越鈴木一朗在2001年締造的56盜日本選手單季最多盜壘紀錄。

大谷翔平第4局再敲安打，第6局則在二、三壘有人時站上打擊區，洛磯投手莫里納（Anthony Molina）在球數2好3壞後，並未選擇閃避，而是正面對決，結果一記86.5哩的變速球被大谷掃成一發436呎大號全壘打，送上右外野看台，這一發三分砲將比分改寫為9：2。

大谷近期得點圈打擊火燙，加上這一轟，近13次在得點圈有人時站上打擊區，合計敲出12支安打、5轟、19分打點。

大谷第8局再敲二壘打，單場第4支安打出爐，基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的安打護送大谷跑回道奇此役第11分。

洛磯 道奇

延伸閱讀

MLB／道奇季後賽輪值出爐 隊醫反對大谷翔平投季後賽

MLB／大谷夫妻合照甜爆粉絲 真美子「17號外套」成帶貨現場

MLB／大谷翔平57盜出爐 超越「朗神」成新科日本紀錄

MLB／第一次在大聯盟體驗香檳裕 大谷翔平：會努力多參加

相關新聞

MLB／大谷翔平4安秀推進54轟57盜 距離單季百長打M1

面對即將到來的生涯首次季後賽之旅，大谷翔平的球棒也越來越燙，今天在道奇隊本季最後一波例行賽3連戰首戰繳出4安打，包括本季...

MLB／大谷翔平57盜出爐 超越「朗神」成新科日本紀錄

大谷翔平昨天享受完香檳浴，確定今年將以國聯西區冠軍之姿首度參與季後賽，他的紀錄之旅還沒停歇腳步，今天在面對洛磯隊之戰跑出...

MLB／老虎進季後賽終結10年乾旱 送白襪第121敗寫最慘紀錄

老虎隊今天以4：1擊敗白襪隊，一口氣締造兩項紀錄，老虎繼2014年後再次闖進季後賽，而白襪則是吞下本季第121敗，締造大...

MLB／道奇季後賽輪值出爐 隊醫反對大谷翔平投季後賽

道奇隊昨天拿下國聯西區王座進軍季後賽，今天國聯分區系列賽的四位先發輪值也已有安排，日籍投手山本由伸入列，而大谷翔平在季後...

MLB／大谷夫妻合照甜爆粉絲 真美子「17號外套」成帶貨現場

道奇日前在主場迎戰教士，靠著巨星強打大谷翔平逆轉安打，成功幫助球隊取得連3年國聯西區冠軍。賽後大谷與妻子田中真美子和愛犬Dekopin一同合影，紀錄奪冠瞬間。不過除了祝福這對佳人，球迷也注意到真美子身

MLB／第54轟！大谷成得點圈之鬼 近13次嗆司12安5轟嚇死人

鄰近季後賽，大谷翔平開始變身「得點圈之鬼」，今天面對洛磯隊在第6局敲出三分砲，本季第54轟出爐，且近13個得點圈打席敲出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。