MLB／大谷翔平4安秀推進54轟57盜 距離單季百長打M1

面對即將到來的生涯首次季後賽之旅，大谷翔平的球棒也越來越燙，今天在道奇隊本季最後一波例行賽3連戰首戰繳出4安打，包括本季第54轟、57盜出爐，幫助道奇隊以11：4痛宰洛磯隊。

道奇昨天才剛在主場歡慶國聯西區冠軍到手，本季最後3場例行賽將在洛磯庫爾斯球場登場，大谷今天的快腿、砲管繼續上工，為季後賽備戰持續升溫，5打數敲出4安打，貢獻4分打點、跑回2分，賽後打擊率上升為3成09，逼近國聯打擊榜首位教士隊阿拉斯（Luis Arraez）的3成13。此外，大谷本季已累積99支長打、408壘打數。

大谷首打席擊出游擊方向滾地球出局，第2打席在第2局一、二壘有人時打穿右邊防線，形成一支帶有1分打點的安打，隨後發動盜壘成功，跑出本季第57盜，超越鈴木一朗在2001年締造的56盜日本選手單季最多盜壘紀錄。

Shohei with stolen base No. 57! pic.twitter.com/PCJD7rleHX — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月28日

大谷翔平第4局再敲安打，第6局則在二、三壘有人時站上打擊區，洛磯投手莫里納（Anthony Molina）在球數2好3壞後，並未選擇閃避，而是正面對決，結果一記86.5哩的變速球被大谷掃成一發436呎大號全壘打，送上右外野看台，這一發三分砲將比分改寫為9：2。

SHOHEI TO THE UPPER DECK. 😳 pic.twitter.com/7dfQ8EQ0xF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年9月28日

大谷近期得點圈打擊火燙，加上這一轟，近13次在得點圈有人時站上打擊區，合計敲出12支安打、5轟、19分打點。

大谷第8局再敲二壘打，單場第4支安打出爐，基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的安打護送大谷跑回道奇此役第11分。